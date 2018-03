“Tespit ettiklerimize ceza kesiyoruz”

Başkan Aydın, çevre temizliğinin vatandaşların kullanımıyla doğru orantılı olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bazı mahallelerimize, bazı sokaklarımıza günde 2-3 defa girdiğimiz de oluyor. Olabildiğince çöp yığılmasın diye. Esas itibariyle çevrenin temizliği vatandaşlarımızın kullanım alışkanlıklarıyla doğru orantılı. Bizim her mahalleye her sokağa gireceğimiz saat bellidir. Her gün gireriz ama şu saatler arasında gireriz. Diyelim ki 21.30-22.30 arası sokağa gireriz. 22.30’da sokaktan çıktığımız andan 5 dakika sonra vatandaşımız gelir oraya çöp atar. Bu bizi üzen, arzu etmediğimiz bir şey. Bunu belli ölçüde aştık ama aşamadığımız sokaklar var. O çöp ertesi günü saat 21.30’a kadar orada kalıyor. Bütün gün kalıyor. Bunu bizim konuşarak, bilinçlendirerek engellememiz lazım. Birbirimizi uyarmamız lazım. Hatta bizim ceza kesmemiz lazım. Tespit ettiklerimize ceza kesiyoruz.”

Kurallara uyulduğu takdirde çok daha temiz bir ilçe olacaklarını da belirten Başkan Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Şehirde yaşıyoruz. Şehrin kurallarına uymamız gerekir diye düşünüyorum. Şehirli gibi davranmamız lazım. Yani çöplerimizi belediyemizin ön gördüğü kurallara göre çıkartmalıyız. Bizler olaya çok boyutlu bakıyoruz. Vatandaşlarımız açısından, kendi şartlarımız açısından, bizlerin dışındaki diğer kurumların alışkanlıkları ve refleksleri açısından batıyoruz. Yani en etkili, en optimum şartları usulleri oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan beklentimiz bu konuda bizim prensiplerimize olabildiğince uymaları. Kurallara uyulduğu zaman çok daha kolay çok daha rahat ve çok daha temiz ve huzurlu bir ortam olacaktır. Belediyemizin en etkili ve en optimum çalışma tarzını bulduğunu söyleyebilirim.”