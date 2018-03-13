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Başkan Aydın Kalkan: “12 Mart milletimizin İstiklal Marşı ile emperyalistlere muhtıra verdiği tarihtir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube tarafından İstiklal Marşı’nın 97.

Başkan Aydın Kalkan: “12 Mart milletimizin İstiklal Marşı ile emperyalistlere muhtıra verdiği tarihtir”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube tarafından İstiklal Marşı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Başkan Aydın Kalkan, “12 Mart milletimizin İstiklal Marşı ile bütün emperyalistlere karşı muhtıra verdiği tarihtir” dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda ‘Kahramanlık Şiirleri ve Ezgi Gecesi’ program düzenlendi. Program Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, İstiklal Marşı’nın bir direnişin yemini olduğunu söyledi. Başkan Kalkan, “Milletimizi dize getirecek yanılgısı olan işgalci devletlere bir meydan okumadır. İstiklal Marşımızın önemi hayatımızda ki fonksiyonu bizim varlık temelimiz olmasıdır. İstiklal bizim vazgeçemeyeceğimiz, varlık şartlarımızın başında gelmektedir. İstiklal Marşı daha Cumhuriyet kurulmadan milletin varlığı ve bağımsızlığının kurumsal yapısı olan mecliste 12 Mart 1921’de bütün mebusların katıldığı genel kurulda görülmemiş bir bilgi ve tezahürat ile kabul edilmiştir. Bu marş en az 100 yıldır devam eden ve çözüm sürecinin ardından bütün mahkûmiyet, mahrumiyet ve tarihi bir silkinişle karşı koyup emperyalizme meydan okumanın en net ve açık ifadesidir. İstiklal Marşı en zalim ve işgallerle haçlı emperyalizminin darmadağın edip tarihten silmek istediği milletimizin derlenip toparlanarak muhteşem bir direnişle zafer elde etmesinin destanıdır. Bu anlamda İstiklal Marşı bir yeniden kıyamın, kurtuluşun ve en geniş mutabakat metninin bir varoluş manifestosudur. İmanın ve inanç kardeşliğinin, haksızlığa boyun eğmeyecek, teslim olmayacak ve birlik beraberliğin direniş yeminidir” diye konuştu.

Program yapılan konuşmalar ve şiir dinletileri ile sona erdi.

Başkan Aydın Kalkan: “12 Mart milletimizin İstiklal Marşı ile emperyalistlere muhtıra verdiği tarihtir”

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