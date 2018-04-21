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Başkan Aydın, mahalle toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Fatih Mahallesi’nde düzenlenen programa katıldı.Mahallede bir okul salonunda düzenlenen programa Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve çok sayıda mahalle sakini kadın katıldı.Programda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’24 Haziran seçimlerini kadınlarla alacağız’ açıklamasını hatırlattı.

Başkan Aydın, mahalle toplantısına katıldı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Fatih Mahallesi’nde düzenlenen programa katıldı.
Mahallede bir okul salonunda düzenlenen programa Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve çok sayıda mahalle sakini kadın katıldı.
Programda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’24 Haziran seçimlerini kadınlarla alacağız’ açıklamasını hatırlattı. Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Türkiye 24 Haziran’daki seçimlerle birlikte inşallah şahlanacak. Bunu da başta kadınlarımız olmak üzere hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
AK Parti öncesi Sivas’ta sürekli suların kesildiğini, hava kirliliğinin hat safhada olduğunu ve birçok alanda hizmetlerin yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Aydın, "Biz Sivas’ta su kesintisine son verdik. Şehrin tamamını doğalgazla buluşturduk. Bölge parkları, yeni caddeler, yollar yaptık. Fatih Mahallesi’nde ise yağmur suyu hatlarını tamamladık, altyapıyı yeniledik. Üç tane yeni park yaptık. Şimdi ise eksik kalan sokakların asfaltını yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Fatih Mahallesi’ne bir hanımlar kültür merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Aydın, "Rabbim nasip ederse bu sene başlayacağız ve bitireceğiz. Sadece hanımlarımız için değil, aynı zamanda gençlerimiz için bir de gençlik merkezi yapacağız." şeklinde konuştu.
Mevlana Tüneli’nin sağlayacağı kolaylıkları da anlatan Başkan Aydın, kısa zamanda tünelin trafiğe açılacağını dile getirdi. Başkan Aydın ayrıca kadınların merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtlandırdı.
AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin de 24 Haziran seçimlerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek kadınlardan destek istedi.

Başkan Aydın, mahalle toplantısına katıldı

Başkan Aydın, mahalle toplantısına katıldı

Başkan Aydın, mahalle toplantısına katıldı

Başkan Aydın, mahalle toplantısına katıldı

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