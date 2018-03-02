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Başkan Aydın’dan Alibeyköy’e müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Alibeyköy Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı programda, Alibeyköy Mahallesi sakinlerini sevindirecek haber geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mahallede geometrik trafik düzenleme çalışması yaptığını belirten Başkan Remzi Aydın, "Alibeyköy, bizim çok sevdiğimiz ve önem verdiğimiz bir mahallemiz.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Alibeyköy Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı programda, Alibeyköy Mahallesi sakinlerini sevindirecek haber geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mahallede geometrik trafik düzenleme çalışması yaptığını belirten Başkan Remzi Aydın, "Alibeyköy, bizim çok sevdiğimiz ve önem verdiğimiz bir mahallemiz. Örneğin, Vardar Caddemiz son derece güzel, geniş, ferah ve pırıl pırıl. Alibeyköy Mahallemizi, adeta Avrupa şehrindeki bir caddeye dönüştürerek, alışveriş yapılabilecek, rahatça yürünebilecek hale getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda geometrik trafik düzenlemelerini yapıyor. Onun da düğümünü çözeceğiz, yol Çırçır ve Saya yokuşuna doğru tek yöne dönecek. Gelişte de yine Karadolop tarafından tek yön gelecek. Dolayısıyla trafik oldukça rahatlayacak. Silahtarağa tünelimizin de inşaatı başlamıştı zaten" diye konuştu.
Alibeyköy’e katlı bir otopark kazandıracaklarını da belirten Başkan Remzi Aydın, "Tabi öte yandan Alibeyköy Stadımızın davası maalesef bitmedi. Bu bizim sürpriz karşılaştığımız bir konuydu ve burada zorunlu bir duruşumuz var. Ayrıca hastanemiz biliyorsunuz taşındı. Oraya şimdi okul istiyorlar. Biz de bakıyoruz şuan, çünkü buranın kiralamayla ilgili ekonomimize katkısı oluyordu. Ama hastanemizin hemen yan tarafında vakıfların bir katlı otopark projesi var. Biz de destekliyoruz bu projeyi. Yani Alibeyköy Mahallemize bir katlı otopark kazandıracağız" dedi.
Başkan Remzi Aydın vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını rica ederek, "Tüm bunların yanı sıra, Alibeyköy mahallemizin zemininde sıkıntı var. Burası yumuşak zemin olduğu için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından buraya yüksek katlı imar verilemiyor. Ama biz bir şekilde Alibeyköyümüzü planlıyoruz. Alibeyköy’ün bir meydana ihtiyacı var bunu biliyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızın sadece birazcık sabırlı olmalarını istiyorum, rica ediyorum. Alibeyköyümüz şu anda büyük ve hızlı bir dönüşüm geçiriyor aslında. Şimdilik söylemek istemiyorum ama çok yakın bir zamanda farklı bir takım projelerle daha da güzelleşecek ve kıymetlenecek inşallah" şeklinde konuştu.

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