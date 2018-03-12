Başkan Aydın’dan, ihtiyaç sahibi aileye yardım eli

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunlarıyla boğuşan Uzunkaya ailesini ziyaret ederek görme kaybı bulunan Ekrem Uzunkaya’nın ameliyatını karşılayacağını söyledi.
Bahtiyarbostan Mahallesi’nde oğlu ve geliniyle birlikte ikamet eden 70 yaşındaki Huriye Uzunkaya, solunum yetmezliği nedeniyle oksijen makinesine bağlı halde yaşam mücadelesi veriyor. Fazla kiloları nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken Uzunkaya, 3 yıldır yatağa bağlı yaşıyor. 35 yaşındaki oğlu Ekrem Uzunkaya ise ileri derece görme kaybı nedeniyle kendine iş bulamıyor.
Sağlık sorunlarına, işsizlik nedeniyle maddi sıkıntıların da eklendiği aileye yardım elini uzatan Başkan Aydın, Uzunkaya ailesini ziyaret ederek Huriye Uzunkaya’nın0 isteğini yerine getirdi.
Aile fertleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Başkan Aydın, Ekrem Uzunkaya’nın Kayseri’de gerçekleştirilecek göz ameliyatının tüm masraflarını karşılayacağını ve aileye her konuda destekçi olacağını ifade etti.
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