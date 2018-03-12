HABER

Başkan Aydın’dan, ihtiyaç sahibi aileye yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunlarıyla boğuşan Uzunkaya ailesini ziyaret ederek görme kaybı bulunan Ekrem Uzunkaya’nın ameliyatını karşılayacağını söyledi.Bahtiyarbostan Mahallesi’nde oğlu ve geliniyle birlikte ikamet eden 70 yaşındaki Huriye Uzunkaya, solunum yetmezliği nedeniyle oksijen makinesine bağlı halde yaşam mücadelesi veriyor.

Başkan Aydın’dan, ihtiyaç sahibi aileye yardım eli

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunlarıyla boğuşan Uzunkaya ailesini ziyaret ederek görme kaybı bulunan Ekrem Uzunkaya’nın ameliyatını karşılayacağını söyledi.
Bahtiyarbostan Mahallesi’nde oğlu ve geliniyle birlikte ikamet eden 70 yaşındaki Huriye Uzunkaya, solunum yetmezliği nedeniyle oksijen makinesine bağlı halde yaşam mücadelesi veriyor. Fazla kiloları nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken Uzunkaya, 3 yıldır yatağa bağlı yaşıyor. 35 yaşındaki oğlu Ekrem Uzunkaya ise ileri derece görme kaybı nedeniyle kendine iş bulamıyor.
Sağlık sorunlarına, işsizlik nedeniyle maddi sıkıntıların da eklendiği aileye yardım elini uzatan Başkan Aydın, Uzunkaya ailesini ziyaret ederek Huriye Uzunkaya’nın0 isteğini yerine getirdi.
Aile fertleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Başkan Aydın, Ekrem Uzunkaya’nın Kayseri’de gerçekleştirilecek göz ameliyatının tüm masraflarını karşılayacağını ve aileye her konuda destekçi olacağını ifade etti.

Başkan Aydın’dan, ihtiyaç sahibi aileye yardım eli

Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hostes Eda'nın ölümü aynı şirkette kabin şefi olarak çalışan kız kardeşini yasa boğdu

Hostes Eda'nın ölümü aynı şirkette kabin şefi olarak çalışan kız kardeşini yasa boğdu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

Yazar Tekin Yılmaz: “Kitap okuyan insan, sütün kaymağı gibidir”

Yazar Tekin Yılmaz: “Kitap okuyan insan, sütün kaymağı gibidir”

Miniklerden Afrin’e anlamlı destek

Miniklerden Afrin’e anlamlı destek

Akhisarlı muhtardan Coşkun’a hizmet teşekkürü

Akhisarlı muhtardan Coşkun’a hizmet teşekkürü

Ömer Döngeloğlu’ndan Afrin’deki askerler için dua

Ömer Döngeloğlu’ndan Afrin’deki askerler için dua

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.