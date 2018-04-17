Başkan Aydın’dan Pirinçci köyüne imar ruhsatı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Pirinçci köyü sakinlerine müjde vererek, "Pinirçci’de imar ruhsatı vereceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medya üzerinden gelen soruları cevapladı. Pirinçci köyünün tapu meselesi ile ilgili soru sorulması üzerine Başkan Aydın, yapmış oldukları planın önümüzdeki aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden geçmesini beklediklerini belirterek, "Pirinçci Asfalt Boyu Mahallemizin yaklaşık 50 yıldır bekleyen plan sorunu vardı. Elhamdülillah buraların planlarını çıkartmak bu fakire nasip oldu. Eyüpsultan Belediyesinin bütün personeline, meclis üyelerine buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten tarihi bir çalışma yaptılar. CHP’li meclis üyelerimizin ret oyuna karşın, açıklamak durumundayım maalesef, orada CHP’li arkadaşlarımız bu plana kabul oyu vermediler. Ret oyu verdiler. Meclisimizin çoğunluğuyla bu planlar geçti. Şimdi Büyükşehirde incelemede. İnşallah önümüzdeki bir iki ay içinde bu planlarımız da geçecek" dedi.

Başkan Remzi Aydın, Pirinçci’de imar ruhsatı vermeyi planladıklarını da vurgulayarak, "Biz bu sene inşallah Pirinçci’de imar ruhsatı vermeyi hedefliyoruz. Bu sene inşallah arkadaşlarımız ilk kazmaları vuracak. Dolayısıyla Pirinçci Asfalt Mahallemizin de yıllardır bekleyen, kangren olmuş bu imar sorununu da çok büyük ölçüde halletmiş olacağız. Pirinçci Mahallemizin başka bölümlerinde imar ve tapu sorunlarımız var. Özellikle ormana ayrılmış olan yerlerle ilgili tapulu olan ve tapuları ormana ayrılmış iptal edilmiş vatandaşlarımızın sorunları var. Bunları zaten görüşüyoruz. Orman Bakanlığımızla temas halindeyiz. Bir yasa teklifi hazırladık" diye konuştu.

Yasa tekliflerini hazırladıklarının altını çizen Başkan Remzi Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ormana ayrılan, orman vasfında olan vatandaşların arazileri vatandaşlara iade edilmesi, kendilerine başka arazi verilmesi ya da bedel verilmesi, hangisi olacaksa bu üç tane şekilden birinin gerçekleşmesi için yasa çıkması gerekiyor.Biz yasa teklifimizi hazırladık. Sayın Orman Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi Bey’e takdim ettik. Onlar şu anda komisyonda inceletiyorlar. İki gün önce görüştüm kendisiyle inceleme bitmemiş. Zannediyorum bu dönem yasa çıktığı takdirde de o kısım hallolacak. Çok büyük oranda Pirinçci Mahallemizin tapu ve imar sorunu hallolmuş olacak"