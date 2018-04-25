Başkan Aydıner: “Bayrampaşa deyince akla spor gelir”

Bayrampaşa’da gerçekleştirilen koşuda kıyasıya yarışarak dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner takdim etti. Törende konuşan Başkan Aydıner, ilçede gençlerin spora teşvik edilmesine yönelik çok sayıda çalışma yürütüldüğünü söyleyerek “Bayrampaşa deyince akla spor gelir” dedi. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediyesi Başkanlık Koşusu’nda çok sayıda öğrenci kıyasıya yarıştı. Çetin Emeç Stadı’nda gerçekleşen koşuda küçük kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler, genç kızlar ve erkekler olmak üzere öğrenciler 6 kategoride ipi göğüslemek için mücadele etti. Bayrampaşa’dan ve farklı ilçelerden yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı koşuda kimi öğrenciler parkurlarda zor anlar yaşarken kimileri de başarıyla bitiş çizgisine ulaştı. Yarış sonrası Yıldız Kızlar kategorisinde Rojin Selvi, küçük erkekler kategorisinde Ömer Ahmet Ceyhan birinci olurken dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner takdim etti. Törende konuşan Aydıner, öğrencilerin zararlı alışkanlıklar yerine sportif faaliyetlere yönelmesi gerektiğini ifade ederek bu amaçla ilçede çok sayıda çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

"Bayrampaşa deyince akla spor gelir"

Öğrencilerin spora hayatlarının her döneminde önem vermeleri için küçük yaşlardan itibaren onlara yönelik sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Geçen yıl da muhteşem bir mücadele verdiniz. Bayrampaşa deyince akla spor gelir. Başta futbol, basketbol, voleybol gibi çok önemli spor dalları gelmektedir. Sadece bu dallar da değil bir taraftan okçuluk, judo ve buna bağlı bir sürü sportif aktivite de Bayrampaşa Belediyesinin spor okulunda devam ediyor. Ben ödül alan madalya alan, başarılı olan tüm yavrularımı yürekten kutluyorum" dedi.

"İleride bayrağımı gururla temsil etmek isterim"

Yıldız Kızlar kategorisinde birinci olan ve çok gururlu olduğunu söyleyen Rojin Selvi, "Bugün yarışta birinci oldum çok mutluyum. Beni destekleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İleride bir atlet olup yarışmalara katılmak, bayrağımı gururla temsil etmek isterim" diye konuştu.

"Birinci olacağımı hissediyordum, çok mutluyum"

Yarışlara uzun süredir hazırlandığını ve galip geldiği için çok sevindiğini dile getiren küçük erkekler kategorisinin birincisi Ömer Ahmet Ceyhan, "Hazırlıklıydım, çok çalışmıştım diğer yarışlarda da birinci olmuştum. Birinci olacağımı hissediyordum, oldum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

