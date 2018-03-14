Başkan Babaş: “Kastamonu’yu, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde görmek istiyoruz”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’yu, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde görmek istediklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, beraberinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan ile birlikte Şeyhoğlu Konağında toplantı düzenlendi. Başkan Babaş, Kastamonu’nun turizmde tanıtım noktasında özellikle son yıllarda ciddi bir mesafe kat ettiğini belirterek, “Kastamonu’nun kendisine dair özellikleri bulunuyor. Kullanabileceğimiz kültürel ve tarihsel değerlerimiz bulunuyor. Ama bunları şimdiye kadar iyi tanıtamadık. Bu yüzden doğru yerde doğru zamanda iyi tanıtmamız gerekiyor. Bu amaçla şehir olarak hem valiliğimiz, hem belediyemiz hem de ilçelerimiz olmak üzere birlikte bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Sadece il merkezini tanıtmıyoruz, ilçelerimizin de kendisine has çok güzel kültürel değerleri bulunuyor, biz bunları da tanıtmaya çalışıyoruz” dedi. “Kültür Merkezi için bu yılki ödeneğine 5 milyon lira bütçe konuldu”

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kalıcı eserler arasında kapalı alanı 12 bin metrekare olan Kültür Merkezi Projesinin 2018 yılı yatırım programına alındığını açıklayan Başkan Babaş, “Kastamonu’nun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinden ötürü bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kalıcı eserler arasında ilimize Kültür Merkezi yapılacak. Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan unvanına sahip olmak Türkiye’de tek şehre 6 yılda bir nasip oluyor. 2013 yılında bu unvanı Eskişehir taşıdı, bu yılda inşallah biz taşıyacağız. Bize sunulan bu imkanın bizler farkındayız, bu yüzden ciddi bir şekilde çalışmalarımızı yürütüp bu imkanı değerlendirmek istiyoruz. Bunu da birlikte başaracağız inşallah. Bu işi şahsileştirmeden bir bütün ve bir il olarak herkesin görseline ve hizmetine sunmamız gerekiyor. Bu yüzden yıl boyu dolu dolu faaliyetler hazırladık. Bunların yanı sıra kalıcı eserler içinde ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kalıcı eserler arasında kapalı alanı 12 bin metrekare olan Kültür Merkezi Projesinin 2018 yılı yatırım programına alındı ve yıl ödeneği olarak ta 5 milyon liralık bir ödenek tahsis edildi. Kültür Merkezi’nin Kastamonu’ya yapılması bizler için çok büyük bir avantaj. Kültür Merkezi’nin büyük bir maliyeti var, bunu bakanlık karşılayacak bizlerde inşallah bu konuyu takip edeceğiz. Kültür Merkezi’nin ihale edilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“21 Mart’ta Türk Dünyasından yoğun katılım olacak”

21 Mart’ta Türk Dünyası ülkelerinden açılışa yoğun katılım olacağını belirten Babaş, “Kalıcı eserler kervanında ayrıca Eski Belediye Binasına Kültür Bakanlığı yetkilileriyle birlikte çalıştık. Eski Belediye Binasında bir kütüphane, en az 400 kişilik bir Kültür Merkezi ile dışarısında da ticaret merkezlerinin bulunduğu bir kültürel bina projesi hazırladık. Bu da programa girdi, inşallah yakında Kültür Bakanlığına tahsisini yapıp ihale edilecek. Sonucunda tekrar burası belediyemize tahsis edilecek ve işletmesini yine belediyemiz yapacak. 21 Mart’ta Türk Dünyası Kültür Başkenti ile ilgili açılış programını Kastamonu’da herkese duyurmamız gerekiyor. Halkımızın bu programlara ciddi bir katılım sağlamasını bekliyoruz. Başbakanımız veya Cumhurbaşkanımızdan birisi şehrimize gelecekler. Ayrıca Türk Dünyası ülkelerinden de yoğun bir katılım olacak” ifadelerini kullandı. “Kastamonu Günleri, Ankara’da kapılarını açıyor”

Atatürk Kültür Merkezinde saat 14.30’da Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu Günleri’nin etkinliğinin yapılacağını aktaran Başkan Babaş, şöyle konuştu:

“Bugün Atatürk Kültür Merkezinde Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu Günleri etkinliğinin saat 14.30’da açılışını yapacağız. 150’nin üzerinde bir esnafımız Ankara’da stant açacak. Valiliğimiz, belediyemiz ve 19 ilçe belediyelerimizle bazı kurumlarımız, yine burada stant açarak tanıtıma katkı sağlayacaklar. Hazırlıklarımız tamamlandı, bugün inşallah tüm Ankaralıları Atatürk Kültür Merkezindeki açılışımıza bekliyoruz. Ayrıca yöresel ürünlerimizin tanıtımı dışında yöresel ürünlerimizden ikramlarımızda olacaktır. Kastamonu’da ve ilçelerinde üretim yapan herkes, burada stant açabilir. Bunun içinde hiç kimseden ücret talep etmiyoruz. Hem ulaşımı hem de stant ücretini elimizden geldiğince bizler karşılıyoruz. Amacımız hem şehrimizi iyi bir şekilde tanıtmak hem de esnaflarımıza katkı sağlamak.”

“İstanbul’da 900 dernek ve federasyonla toplantı yapılacak”

İstanbul’da faaliyet gösteren 900 civarındaki Kastamonu dernek ve federasyonlarla toplantı düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Babaş, “Toplantımızın amacı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu olacak. Bu toplantıyla İstanbul’daki bütün dernek ve federasyonlarımızı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı hakkında bilgilendirmeyi planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor” dedi. “Mayıs’ta Tarihi Kentler Birliği, meclis toplantısını ilimizde yapacak”

11-12-13 Mayıs tarihlerinde Tarihi Kentler Birliğinin meclis toplantısını Kastamonu’da yapacağını ifade eden Babaş, şunları kaydetti:

“Bu toplantıya Türkiye’deki bütün belediyeler davet edilecek. İnşallah bu toplantıya da büyük bir katılım olmasını bekliyoruz. Tarihi Kentler Birliği üyesi bütün belediyeler inşallah ilimize gelecekler ve bu organizasyonda da bizler Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’yu tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu da ilimizin tanıtımı ve şehrimizin bu belediyelere anlatılması açısından önemli bir organizasyondur. Kastamonu Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı ile birlikte bu organizasyonda birlikte yürüteceğiz. Ayrıca ilimize gelecek olan belediyelerimize de şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini gezdirip tanıtma imkanı bulacağız”

“Kastamonu’yu, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde görmek istiyoruz”

Kastamonu’yu, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde görmek istediklerini söyleyen Babaş, şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra Temmuz ayı içerisinde de İKOM ile belediyemiz, şehrimizle ilgili bir atölye çalışması yapacak. Her zaman söylüyoruz, Kastamonu’yu UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine görmek istiyoruz diyoruz. Bunun röportör temsilcileri olan İKOM, ilimize gelerek çalışma yapacak inşallah. Yani bunun alt yapısına yapan İKOM denilen bu kuruluş, ilimize gelerek önemli bir adımı daha atmış olacağız. İnşallah bu çalışmayı da tamamladıktan sonra bizler, bölge bölge olarak UNESCO’ya müracaatta bulunacağız. Eğer bizler, bölge bölge müracaat edip UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine adımızı yazdırabilirsek ne turist aramamıza gerek var ne de turizm için tanıtıma ihtiyacımız var. Artık bunun daha ötesi yok. Dünyadaki herkes oradan listeye bakıyor, ondan sonra listeden gideceği yeri belirliyor. Safranbolu, Dünya Kültür Miras Listesinde yer alıyor. Herkes buradan Safranbolu’yu görebiliyor. Özellikle Japonya’da Safranbolu çok iyi biliniyor. Çünkü Safranbolu, listede olduğu için biliyorlar. Bu yüzden biz, bu konuyu çok önemsiyor ve emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu başarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz.”