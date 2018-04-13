Başkan Bakıcı Bilecik’e yeni atanan il müdürlerini ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Özcan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak’ı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Bakıcı Bilecik’te ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak’ı ziyaret ederek burada bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda Budak’a ziyaretin anısına Metristepe Plaketi takdim eden Başkan Bakıcı, Budak’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ardından Bilecik Sosyal Politikalar İl Müdürü görevine atanan İsrafil Özcan’ı ziyaret eden Başkan Bakıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Özcan ile bir süre görüşerek Bozüyük’te devam eden projeler ve yapılan hizmetler üzerine konuştular. Özcan’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek ziyaretin anısına plaket takdim eden Başkan Bakıcı’nın Bilecik ziyaretleri sona ererken İl Müdürleri Başkan Bakıcı’ya ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.