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Başkan Bakıcı’nın 2. İnönü Zaferi’nin 97. yıl dönümü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2.

Başkan Bakıcı’nın 2. İnönü Zaferi’nin 97. yıl dönümü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2. İnönü Zaferi’nin 97. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Başkan Bakıcı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin azim ve iradesiyle kazanılmış II. İnönü Zaferi, ulusal bağımsızlığımızın gerçekleşmesi yolunda ülkemize önemli kazanımlar sağlamıştır. Türk milleti, hür ve müstakil yaşama kararlılığını tarih boyunca en güç şartlar altında dahi sergilemiş, vatanı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda fedakârlığı ve vatanseverliği ile neleri başarabileceğini göstermiştir. İnönü Zaferi, kurtuluş yolunda umutları canlandırıp, vatandaşlarımıza moral ve güç verirken, nihai zafere ulaşılmasının da yolunu açmıştır. Bu büyük mücadelenin yıl dönümünde, başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’yü ve İstiklâl Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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