Başkan Bakıcı’nın 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“İyi bir insan olmak, hayatı sevmek, mutlu olmak; insanı, doğayı, hayvanları yani yaşamı oluşturan her şeyi sevmekle başlar” diye belirter Başkan Bakıcı, “İnsanoğlu yaşamda yalnız değildir, her şey insanlar için de değildir. İnsanın yeryüzünde ki varlığının sağlıklı koşullarda sürmesi, diğer canlıların da sağlıklı koşullarda varlıklarını sürdürebiliyor olmasına bağlıdır. Bu kopmaz bağı unutmaz, yeryüzünde ki yaşam hakkı kutsal tek canlı kendi türümüzü görmezsek, inanın dünya daha yaşanılır, daha mutlu, daha barışçıl olur. Sokakta yaşayan hayvanların biz insanların koruma ve kollamasına, başını okşamasına, biraz suya, bir yudum yemeğe ihtiyaçları var. Çok şey mi istiyorlar, asla değil. Bir kap mama, bir yudum su için duydukları minnet, size sundukları sonsuz sevgi paha biçilmez duygulardır. Her gülümseyen yüz, en büyük nimettir sokak hayvanları için, yemekten daha değerli, sudan daha yaşam doludur. Bizlerde Bozüyük Belediyesi olarak ilçemizin belirli noktalarına yerleştirdiğimiz su ve mama kaplarını düzenli olarak dolduruyor, sokak kedilerinin soğuktan ve yağıştan korunabileceği kedi evlerimize yenilerini ekliyoruz. Bu çalışmalarımız ile yaz ve kış mevsiminin bütün olumsuzluklarına karşı can dostlarımızı korumaya ve yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Bozüyük Belediyesi olarak sokakta yaşayan tüm canlılarımız için sağlıklı ve mutlu bir yaşam için mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.