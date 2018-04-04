Başkan Baran: “Bizler halkın hizmetindeyiz”

Ağadere Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Müşteri memnuniyeti sizler, halkın memnuniyeti de bizler için önemli” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez Belediye Başkanı son olarak Ağadere Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Körfez’de her geçen gün yeni işletmelerin açıldığını ve ekonomik canlılığın arttığını belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez daha çok gelişsin, esnafımız daha çok kazansın aynı zamanda hem esnafımız hem de alışverişe gelen vatandaşlarımız rahat etsin diye çalışıyoruz. Sizlerin talep ve önerileri ile projelerimize yön veriyoruz. Sizler için müşteri memnuniyeti nasıl önemliyse bizler için de halkın memnuniyeti önemli” dedi.

Başkan Baran, ziyaretlerde vatandaşların istek ve önerilerini tek tek not aldı.