Başkan Baran, “Bu ekibin bir parçası olmak guru verici”

Belediye hizmet binasında personelle sohbet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu çalışma ekibinin başında olmak bana da gurur veriyor” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, belediye hizmet binasındaki çalışanlar ve işlem için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Önce hizmet binası çalışanlarını ziyaret eden Başkan Baran, “Körfez’de yakaladığımız başarıda tüm çalışanlarımızın emeği var. Güzel işler yapıyorsak, bunda en büyük pay personelimizindir. Bu çalışma ekibinin başında olmak bana da gurur veriyor. Körfez’de 4 yılda 400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik.

Bir zamanlar bu ilçe için hayal denilen bütçeleri yaparak gerçek anlamda tarih yazdık. Körfezliler en güzel işleri hak ediyor. Bize düşen görev de en iyi şekilde sorumluluk bilinciyle çalışarak en güzel hizmetleri sunmak” dedi.

Çalışanların ardından işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlarla da sohbet eden Baran, “Sizlerin bize ilettiğiniz öneriler ve talepler bizim önceliğimizdir. Bazen bizim göremediğimiz noktalar olabiliyor. İşte burada sizlerin hiç çekinmeden bizlere bunları iletmeniz gerekiyor. Bu noktada kapımız sizlere her zaman açık” şeklinde konuştu.