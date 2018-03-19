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Başkan Baran: “Hedeflere ulaşmak için inanmak lazım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Tüpraş 50.

Başkan Baran: “Hedeflere ulaşmak için inanmak lazım”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere hayatından ve başarı öyküsünden kestiler veren Başkan Baran, kariyer planlamasının önemine değindi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş’un moderatörlük yaptığı gençlik buluşmasında öğrenciler de merak ettiklerini ve projeler hakkında sorular yöneltti. Ortaokulu bitirdiği okulda konferans vermenin kendisini mutlu ettiğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Demek ki bu okuldan da Başkanlar yetişiyor muş. Bunu da bilin istedim” dedi.
Gençlere tavsiyelerde bulunan ve gençliğe yönelik hayata geçirilen projeler hakkında konuşan Başkan Baran, “Sizler, geleceğimizin teminatısınız. Gençliğine yatırım yapmayan topluluklar zaman içerisinde yok olmaya mahkumdur. Biz hizmetin merkezine insanı koyduk. Ama asıl işin merkezinde gençlik var. Faaliyetlerin ağırlık noktasında da gençlere verdiğimiz hizmet ve çalışmalar var” diye konuştu.
Körfez’in eğitim kendine dönüştürülmesini planladıklarını vurgulayan Baran, “Gençlere eğitim anlamında destek veriyoruz. İlçemizde 60 okulun bütün teknik eksikliklerini gideriyoruz. Körfez’i eğitim kentine dönüştürmeyi planladık. 162 bin nüfusu ile 35 ilden daha büyük. Belediyenin eski binasının olduğu alanda büyük bir fakülte binasının inşaatını bitirdik. 15 Temmuz 2018’de de bu binayı Kocaeli Üniversitesine teslim edeceğiz. İki fakülte eğitime başlayacak. Yani 4 bin 500 öğrenci demek bu. İkinci bir fakülte binasının da temelini Hereke’de atacağız. Sonrasında da hedefimiz İlimtepe’ye bir üniversite yapmak. 3 yıl içerisinde Körfez’de eğitim gören üniversiteli öğrenci sayımız 20 bin olacak” dedi.
“Hedeflere ulaşmak için inanmak lazım” diyen Başkan Baran, “İnanmadığınız bir şeyi başaramazsınız. İnanmak, başarmanın yüzde 50’sini aşmış olmaktır. Biz hep geçmişte bir şeylere inandık, başarabileceğimize inandık. Allah bize akıl, sağlık, fikir vermiş. O halde neden başaramayalım diye kendime sordum” ifadelerini kullandı.
Eğitim dışında spor anlamında da gençlere yönelik büyük destekler sunduklarını belirten Başkan Baran, “Bazen gençler bize spor yapın diyorsunuz ama siz yapmıyorsunuz diyor. Herkes kendine vakit ayırmak ister ama bizim daha Körfez için yapacak çok işimiz var. Daha hayal ettiğimiz Körfez bu değil. Türkiye’nin modern kenti olmalıyız. O yüzden biz tüm zamanımızı Körfez için harcıyoruz” diye konuştu.
Öğrencilerin kütüphane isteklerine de cevap veren Başkan Baran şunları söyledi; “Aslında bizim hedefimiz dijital bir kütüphane. Tabi bu okullarda da kurulabilir. Hatta belki ilk bu okuldan başlarız” dedi. Başkan Baran, Körfez’in sadece bugünün değil, geleceğini de planladıklarını belirterek, “İlimtepe bölgesini 140 bin nüfusa göre planladık. İki duble yol çalışmamız sürüyor. 30 metre genişliğinde duble yol yapıyoruz.Yeni bir kent kuruluyor. Alt yapısını sağlam şekilde ilerliyoruz.”
Gençlere kulak vermek gerektiğini belirten Başkan Baran, “Bazen ‘siz ne anlarsınız’, ‘sen bilmezsin’, ‘hayat tecrüben yok’ gibi durumlar oluşabiliyor. Oysa zaman hızla ilerliyor, teknoloji gelişiyor. Gençlerimizin vakıf olduğu birçok konuya biz vakıf olamıyoruz. Yeni yetişen gençlik teknolojiyi daha iyi değerlendirebiliyor. Ama teknolojiyi iyi kullanmak, ona esir olmak değildir. Teknolojiyi siz yönlendirmelisiniz. Bizim sizlerden, sizlerin de bizlerden öğreneceğiniz şeyler var. Özümüzden, tarihimizden, milli ve manevi değerlerden kopmadan geleceğe daha iyi bakmamız lazım. Belli bir ideal, hedeflerimiz olmalı. İdealsiz bir toplum hiçbir yere varamaz. Özünden kopan, Allah kitap tanımayan toplulukla bir şey olmaz. Soyumuzla, özümüze sahipsek varız. Onları inkar edersek, kendimizi inkar ederiz” dedi.
Program sonrasında Başkan Baran’a mezun olduğu yıla ait fotoğraf hediye edildi.

Başkan Baran: “Hedeflere ulaşmak için inanmak lazım”

Başkan Baran: “Hedeflere ulaşmak için inanmak lazım”

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