Başkan Baran, mahalleleri dolaştı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde muhtarlarla birlikte bölgede yapılan çalışmaları inceledi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde mahalle muhtarları ile birlikte incelmelerde bulundu. Gezide ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret eden Baran, mahalle muhtarı Kasım Turan ile birlikte yeni muhtarlık hizmet binasının yapımını inceledi. Başkan İsmail Baran daha sonra 17 Ağustos Mahalle Muhtarı Halil Taş’ı makamında ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Baran daha sonra Hacı Akif Mahalle Muhtarı Şaban Biçer ve Agah Ateş Mahalle Muhtarı Halil Vardar ile bir araya geldi. Başkan Baran, hayata geçirilen her projenin muhtarlara vatandaşlardan gelen öneriler ile yeniden şekillendiğini belirterek, “Ben değil, biz diyen bir anlayışla görevimizi yapıyoruz. Muhtarlarımızın fikir ve önerileri bizler için her zaman önemli” dedi.
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum