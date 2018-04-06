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Başkan Baran, mahalleleri dolaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde muhtarlarla birlikte bölgede yapılan çalışmaları inceledi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde mahalle muhtarları ile birlikte incelmelerde bulundu.

Başkan Baran, mahalleleri dolaştı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde muhtarlarla birlikte bölgede yapılan çalışmaları inceledi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke bölgesinde mahalle muhtarları ile birlikte incelmelerde bulundu. Gezide ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret eden Baran, mahalle muhtarı Kasım Turan ile birlikte yeni muhtarlık hizmet binasının yapımını inceledi. Başkan İsmail Baran daha sonra 17 Ağustos Mahalle Muhtarı Halil Taş’ı makamında ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Baran daha sonra Hacı Akif Mahalle Muhtarı Şaban Biçer ve Agah Ateş Mahalle Muhtarı Halil Vardar ile bir araya geldi. Başkan Baran, hayata geçirilen her projenin muhtarlara vatandaşlardan gelen öneriler ile yeniden şekillendiğini belirterek, “Ben değil, biz diyen bir anlayışla görevimizi yapıyoruz. Muhtarlarımızın fikir ve önerileri bizler için her zaman önemli” dedi.

Başkan Baran, mahalleleri dolaştı

Başkan Baran, mahalleleri dolaştı

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