Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarların da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Baran, vatandaşlarla sohbet etti Dükkanları tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde buluna Başkan Baran, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü. Körfez’de devam eden projeler ve belediye hizmetleri hakkında esnafı bilgilendiren Başkan İsmail Baran, vatandaşların öneri ve talepleri dinledi.
Esnafın vatandaşların birebir sözcüsü olduğunu ifade eden Başkan Baran, “Esnafımızın talepleri bu doğrultuda bizler için çok önemli. Yola çıkarken Körfez’in sorunlarını vatandaşlarımız ve esnafımızın önerileri ile birlikte çözeceğiz dedik. Amacımız istek ve önerilerini birebir Körfezlilerin ağzından dinlemek. Bu yüzden sık sık onların muhabbetine ortak oluyoruz” dedi.
Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu
Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama
Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
Kocasının metresini mağazada bastı! Çırılçıplak soyup...
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum