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Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarların da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Baran, vatandaşlarla sohbet etti Dükkanları tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde buluna Başkan Baran, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü. Körfez’de devam eden projeler ve belediye hizmetleri hakkında esnafı bilgilendiren Başkan İsmail Baran, vatandaşların öneri ve talepleri dinledi.
Esnafın vatandaşların birebir sözcüsü olduğunu ifade eden Başkan Baran, “Esnafımızın talepleri bu doğrultuda bizler için çok önemli. Yola çıkarken Körfez’in sorunlarını vatandaşlarımız ve esnafımızın önerileri ile birlikte çözeceğiz dedik. Amacımız istek ve önerilerini birebir Körfezlilerin ağzından dinlemek. Bu yüzden sık sık onların muhabbetine ortak oluyoruz” dedi.

Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Baran, vatandaşlarla bir araya geldi

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