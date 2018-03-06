Başkan Baran “Yeni spor tesislerini hayata geçiriyoruz”

Yarımcaspor Kulübü yönetimini ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Yeni spor tesisleri ile geleceğe en güzel yatırımı gerçekleştiriyoruz” dedi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’in köklü takımlarından Yarımcaspor Kulübünün yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarete Yarımcaspor Kulübü Başkanı Selçuk Güner ve yönetimi ile Körfez Belediye Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı da katıldı.
Yarımcaspor’un şanlı bir mazisi olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Geldiği nokta bizleri de üzüyordu. Ama şimdi tekrar başarılı ile gurur ve onur duyacağımıza eminim” dedi.
Amatör kulüplere her zaman destek olduklarını belirten Baran, “Sporun çocuklar ve gençlerimiz üzerinde olumlu etkisi var. Bizler de bunu iyi bildiğimiz için göreve geldiğimizde güzel bir ekip kurduk ve ‘Sporun Başkenti Körfez’ hedefini kendimize koyduk. Gerçekten geldiğimiz noktada ne kadar doğru adımlar attığımızı da görüyoruz. Spor akademilerimizde binlerce öğrenciye 15 branşta eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.
Sporda tesisleşmenin de önemli olduğuna değinen Baran, “Bizler yeni spor komplekslerini hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekten güzel bir koordine halindeyiz. Çamlıtepe, İlimtepe ve Kaşkaldere’de yeni spor komplekslerini hayata geçiriyoruz. Ayrıca dört okulumuzda da spor salonları inşa ediyoruz. İlçemizin en büyük eksiği kapalı bir spor salonu olmamasıydı. Onu da Bakanlığımızın da desteğiyle Güney Mahallesi’nde yapacağız” ifadelerini kullandı.
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