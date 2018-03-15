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Başkan Baran’dan 14 Mart ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil takdim etti.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Körfez Ağız ve Diş Hastanesi’ne ziyarette bulundu.

Başkan Baran’dan 14 Mart ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil takdim etti.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Körfez Ağız ve Diş Hastanesi’ne ziyarette bulundu. Başkan İsmail Baran, ilk olarak Körfez Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Özcan Tekin’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişi sonrasında hastaneye kazandırılan otopark çevresinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran daha sonra doktorlar ve hastane çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak karanfil takdim etti. Hastane Başhekimi Özcan Tekin, Başkan Baran’ın nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Yapılan ziyaretin ardından poliklinikleri tek tek dolaşan Başkan Baran, vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Baran’dan 14 Mart ziyareti

Başkan Baran’dan 14 Mart ziyareti

Başkan Baran’dan 14 Mart ziyareti

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