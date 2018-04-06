HABER

Başkan Başkapan’dan Polis haftası mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi İspir İlçe Başkanı Salih Başkapan, polis teşkilatının 173.

Başkan Başkapan’dan Polis haftası mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi İspir İlçe Başkanı Salih Başkapan, polis teşkilatının 173. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Başkapan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez olarak bir unsur olarak polis teşkilatımızın 173. kuruluşunun yıldönümünü kutladığımız bu günde milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakar ve görev aşkıyla çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak huzur ve asayişi temin etmek suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarı ile yerine getiren polis teşkilatımıza minnettarız. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereğinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin sosyal ve siyasal alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için hayatı öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçmesinde şüphesiz Türk polis teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır.”

Yangından kaçış anı kameradaYangından kaçış anı kamerada
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.