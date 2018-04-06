Başkan Başkapan’dan Polis haftası mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi İspir İlçe Başkanı Salih Başkapan, polis teşkilatının 173. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkapan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez olarak bir unsur olarak polis teşkilatımızın 173. kuruluşunun yıldönümünü kutladığımız bu günde milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakar ve görev aşkıyla çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak huzur ve asayişi temin etmek suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarı ile yerine getiren polis teşkilatımıza minnettarız. Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereğinden birisi insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin sosyal ve siyasal alanda egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir devlet için hayatı öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçmesinde şüphesiz Türk polis teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır.”