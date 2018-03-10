Başkan Başsoy, Afrin’e destek için Hatay’a gidiyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve askerimize moral vermek için Hatay’ın Hassa ilçesine gidiyor

200 kişilik kafile ile Hatay’ın Hassa ilçesine varacak olan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy beraberinde kahraman askerlere gıda ve giyim malzemesi götürüyor. Ayrıca kafilede Erzincan Belediyesi Mehter Takım’da bulunacak. Yolculuk öncesi bir açıklama yapan Başkan Başsoy, “Ülkemiz yurt içinde terörle nasıl mücadele ediyorsa, yurt dışında da bu mücadeleye devam edecektir. Sınırlarımızın güvenliğini korumak bizim hakkımızdır. Ülkemiz kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya devam edecektir. Zeytin Dalı Operasyonu ile milletimizin korkusuz kahramanları yanı başımızdaki terör tehdidinin kökünü kurutacak. Afrin operasyonu devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin, gazamız mübarek olsun. Zeytin Dalı Harekatına katılan mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun. Milletimizin duası her zaman askerlerimizle. Rabbim ordumuza kutlu bir zafer nasip etsin.”dedi.