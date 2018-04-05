Başkan Başsoy Avukatlar Gününü kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy mesajında, "Bir devletin vatandaşlarının güvenli, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmelerinin asli unsurlarından biri adalettir. Adaletin tecelli etmediği bir ortamda, güven, istikrar, büyüme, kalkınma, zenginleşme, huzur gibi özlenen ve aranan kavramlar oluşmaz, oluşamaz.

Adaletin sağlanması ise ancak adil yargılanma ile mümkündür. Bu da savunma hakkının en iyi şekilde kullanılması ile sağlanabilir ki, avukatlık müessesesi de savunma hakkının tecellisi adına çok önemli bir unsurdur. Ülkemizin ve milletimizin ortak değer ve çıkarları, devletin bölünmez bütünlüğü, milletin bekası gibi tartışılmaz kavramlar yargının unsurlarının tartışmasız ortak paydasıdır.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, saygılar sunarım." dedi.