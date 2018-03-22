Başkan Başsoy Kandilde hastaları unutmadı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Regaip Kandili dolayısıyla, hastaneleri ziyaret ederek, hasta ve yakınlarının kandillerini kutladı ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunarak kandil simidi ikram etti.

Tek tek hastalarla ilgilenen Başkan Başsoy "Bu güne kadar hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret ettik. Böyle özel bir günde de hastanelerde kalan hemşehrilerimiz ile bu özel geceyi paylaşmak istedik. Allah hastalarımıza en kısa zamanda şifa vererek sevdikleriyle birlikte olmalarını nasip etsin" dedi.

Hastane ortamında hatırlandıkları için çok memnun olan hastalar ve hasta yakınları, böyle bir ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade ederek başkan Başsoy’a teşekkürlerini ilettiler.