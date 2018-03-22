HABER

Başkan Başsoy’dan Regaip Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 08:55 | Son Güncelleme

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Başsoy’dan Regaip Kandili mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın yaradana daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum. Regaip geceniz mübarek olsun." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.