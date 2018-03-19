Başkan Başsoy’dan Üç Aylar Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy üç ayların başlangıcı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Feyizli ve bereketli maneviyat mevsimini bir defa daha idrak edeceğimiz 3 aylar bugün başladı. Muhabbetin, bereketin ve sabrın vakti olan üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının getirdiği manevi iklim, hayırlara vesile olsun. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesiyle taçlanan, Ramazan ayıyla bayrama dönüşen bu aylarda rahmet kapıları sonuna kadar açılır.

Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, Yüce Yaradan’dan, kendimiz ailemiz milletimiz ülkemiz ve tüm dünya Müslümanları için af dilemeliyiz, mağfiret dilemeliyiz.

Değerli kardeşlerim, özellikle, son birkaç yıldır İslam âlemi kan ağlıyor. Kendine medeni diyen batılı emperyalistler, Müslüman ülkeleri, oynadıkları kirli oyunlarla adeta bir kan gölüne dönüştürdü. Bu oyunu ülkemizde de oynamak istediler. Ancak milletimizin dirayeti sayesinde başarılı olamadılar, Olamayacaklar. Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz bu mübarek günlerde, milletimiz, memleketimiz ve dünya Müslümanlarına dualar etmeyi unutmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını tebrik eder; birlik ve beraberliğe, barış ve huzura vesile olmasını dilerim." dedi.