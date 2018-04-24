Başkan Bedirhanoğlu, Şırnak’ı yeniden inşa eden firmalarla bir araya geldi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, terörden arındırılan kentin yeniden inşasında görev alan TOKİ firmalarıyla bir araya geldi.
Şırnak kent merkezinin yeniden inşası ve ihyası için tüm alanlarda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhannoğlu da, inşa sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin ilgili firmalarla sürekli toplantılar yaparak, çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda şehrin yeniden inşası sürecinde önemli bir rol üstlenen TOKİ firmalarının yetkilileriyle makam odasında bir araya gelen Başkan Bedirhanoğlu, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Şırnaklı vatandaşların konutlarına biran önce kavuşması için yetkililere talimat veren Başkan Bedirhanoğlu, firma yetkililerine devam eden çalışmaların takipçisi olacağını ve vatandaşların konutlarına en kısa sürede kavuşması için ellerinden gelen gayretin fazlasını göstermelerini istedi.
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