Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Benli güven tazeledi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Kongresinde mevcut başkan Muhterem Benli güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Divan Başkanı Şerafettin Baş’ın üstlendiği kongreye açılış ve yoklama ile başlanırken İstiklal Marşının ardından Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunmasının ardından Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerine gidildi. İki aday ile girilen seçimde Muhterem Benli ve Turgay Karadeli yarışırken, bir oy farkı ile mevcut başkan Muhterem Benli yeniden Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.

Destek verenlere teşekkür eden Muhtarlar Denerği Başkanı Muhterem Benli,”Dostluk içinde gerçekleştirilen kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonrada hizmetlerimizi en iyi şekilde devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Kongremize uzaktan yakından iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen kongreye; AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ilçe başkanlı ve muhtarlar katıldı.