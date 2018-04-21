HABER

Başkan Benli güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Benli güven tazeledi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen 4.

Başkan Benli güven tazeledi

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Benli güven tazeledi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Kongresinde mevcut başkan Muhterem Benli güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Divan Başkanı Şerafettin Baş’ın üstlendiği kongreye açılış ve yoklama ile başlanırken İstiklal Marşının ardından Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunmasının ardından Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerine gidildi. İki aday ile girilen seçimde Muhterem Benli ve Turgay Karadeli yarışırken, bir oy farkı ile mevcut başkan Muhterem Benli yeniden Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.
Destek verenlere teşekkür eden Muhtarlar Denerği Başkanı Muhterem Benli,”Dostluk içinde gerçekleştirilen kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonrada hizmetlerimizi en iyi şekilde devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Kongremize uzaktan yakından iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Düzenlenen kongreye; AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ilçe başkanlı ve muhtarlar katıldı.

Başkan Benli güven tazeledi

Başkan Benli güven tazeledi

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdıİstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Önce tokalaştı sonra vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.