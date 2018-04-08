Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yapılan seçimle güven tazeledi.

Tatvan Kültür Merkezinde yapılan seçimde, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Başkan Adayı Nurettin Güzeluçar’ın grubu yarıştı. Yedi ayrı meslek grubu için yapılan seçim kapsamında oy kullanma işleminin tamamlanmasının akabinde oy sayımına geçildi. Yapılan oy sayımı sonucunda seçimi büyük bir galibiyetle tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığındaki grup, 7 meslek grubunun tamamını kazandı. Toplamda 7 ayrı meslek grubu için 661 oy kullanılırken, bu oyların 7’si ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oyların 413’ünü TATSO Başkanı Bilal Adabağ’ın grubu, 241’ni ise Nurettin Güzeluçar’ın grubu aldı. Seçimde büyük bir başarı elde eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bu dönemle birlikte 3 dönem üst üste bu görevi yürütmüş olacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından galibiyetini ilan eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, seçimdeki rakibi Nurettin Güzeluçar ve ekibiyle tokalaşarak teşekkürlerini iletti. Dua ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini ileten Bilal Adabağ, “Bugün ikinci dönemi tamamladık, üçüncü döneme geldik. İkinci dönemde ağabeylerimizle birlikte yol yürüdük. Bu seçimin sonucunda kazanan taraf memleketimiz oldu, dostluk oldu. Sonuçta hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Öncelikle dualarınız sonra destekleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonra da bizleri mahcup etmez inşallah. Bizler bundan sonra eksikliklerimizi görüp bunları tamamlamak için uğraşacağız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bu seçimin sonucu seçim arifesinde kaybettiğimiz rahmetli Meclis Başkanımız İhsan Bakırhan ağabeyimize hediye ediyoruz. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada ilk günkü hizmet aşkıyla gerek üyelerimize ve gerekse memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yoğun bir seçim çalışmasının meyvesi olan bu başarıda emeği ve katkısı bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı da canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve yönetimi, tebrikleri kabul etti.