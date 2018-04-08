HABER

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yapılan seçimle güven tazeledi.Tatvan Kültür Merkezinde yapılan seçimde, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Başkan Adayı Nurettin Güzeluçar’ın grubu yarıştı.

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yapılan seçimle güven tazeledi.
Tatvan Kültür Merkezinde yapılan seçimde, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Başkan Adayı Nurettin Güzeluçar’ın grubu yarıştı. Yedi ayrı meslek grubu için yapılan seçim kapsamında oy kullanma işleminin tamamlanmasının akabinde oy sayımına geçildi. Yapılan oy sayımı sonucunda seçimi büyük bir galibiyetle tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığındaki grup, 7 meslek grubunun tamamını kazandı. Toplamda 7 ayrı meslek grubu için 661 oy kullanılırken, bu oyların 7’si ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oyların 413’ünü TATSO Başkanı Bilal Adabağ’ın grubu, 241’ni ise Nurettin Güzeluçar’ın grubu aldı. Seçimde büyük bir başarı elde eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bu dönemle birlikte 3 dönem üst üste bu görevi yürütmüş olacak.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından galibiyetini ilan eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, seçimdeki rakibi Nurettin Güzeluçar ve ekibiyle tokalaşarak teşekkürlerini iletti. Dua ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini ileten Bilal Adabağ, “Bugün ikinci dönemi tamamladık, üçüncü döneme geldik. İkinci dönemde ağabeylerimizle birlikte yol yürüdük. Bu seçimin sonucunda kazanan taraf memleketimiz oldu, dostluk oldu. Sonuçta hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Öncelikle dualarınız sonra destekleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonra da bizleri mahcup etmez inşallah. Bizler bundan sonra eksikliklerimizi görüp bunları tamamlamak için uğraşacağız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bu seçimin sonucu seçim arifesinde kaybettiğimiz rahmetli Meclis Başkanımız İhsan Bakırhan ağabeyimize hediye ediyoruz. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada ilk günkü hizmet aşkıyla gerek üyelerimize ve gerekse memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yoğun bir seçim çalışmasının meyvesi olan bu başarıda emeği ve katkısı bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı da canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve yönetimi, tebrikleri kabul etti.

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

1 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
2 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
3 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
4 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
5 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
6 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
7 / 7

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi

Başkan Bilal Adabağ güven tazeledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilden tarihi İncil çıktı

Otomobilden tarihi İncil çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazi olduğu yerde şehit düştü

Gazi olduğu yerde şehit düştü

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.