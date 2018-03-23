Başkan Böcek, esnafla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleçi ve Kazım Özalp Caddesi esnafını ziyaret etti.

Türkiye’nin akademik eğitimi almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran’ın 1950-1962 yılları arası kaydettiği fotoğraflar, Antalya Kültür Sanat Merkezi’nde sergiye çıktı. Sergiyi ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dönemin doğal yanlarını olduğu gibi günümüze aktaran Yıldız Moran’ın “Zamansız Fotoğraflar Sergisi”nden çok etkilendiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, sergi sonrası Kazım Özalp Caddesi ve Kaleiçi esnafını ziyaret etti.

Kazım Özalp Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Muhittin Böcek, Kale Kapısı’nda 48 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Oktay Topuz’a ayakkabılarını boyattı. Ardından Kaleiçi Yat Limanı’na doğru yürüyen Başkan Böcek, Kaleiçi Taksi Durağı esnafıyla da sohbet etti.

Kaleiçi’nde esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Muhittin Böcek, Türkiye’nin ilk kadın fenercisi olarak tarihe geçen Fatma Doman ile bir araya geldi. Türk kadınların tarihin her dönemine bir not düştüğünü ifade eden Başkan Böcek, 1950’li yıllarda verdiği mücadeleyle günümüzde bir çok kadına örnek olan Fatma Doman’a plaket takdim etti. Fatma Doman ise konuşmasında Başkan Muhittin Böcek’te plaket almanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.