HABER

Başkan Böcek, esnafla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleçi ve Kazım Özalp Caddesi esnafını ziyaret etti.Türkiye’nin akademik eğitimi almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran’ın 1950-1962 yılları arası kaydettiği fotoğraflar, Antalya Kültür Sanat Merkezi’nde sergiye çıktı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleçi ve Kazım Özalp Caddesi esnafını ziyaret etti.
Türkiye’nin akademik eğitimi almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran’ın 1950-1962 yılları arası kaydettiği fotoğraflar, Antalya Kültür Sanat Merkezi’nde sergiye çıktı. Sergiyi ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dönemin doğal yanlarını olduğu gibi günümüze aktaran Yıldız Moran’ın “Zamansız Fotoğraflar Sergisi”nden çok etkilendiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, sergi sonrası Kazım Özalp Caddesi ve Kaleiçi esnafını ziyaret etti.
Kazım Özalp Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Muhittin Böcek, Kale Kapısı’nda 48 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Oktay Topuz’a ayakkabılarını boyattı. Ardından Kaleiçi Yat Limanı’na doğru yürüyen Başkan Böcek, Kaleiçi Taksi Durağı esnafıyla da sohbet etti.
Kaleiçi’nde esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Muhittin Böcek, Türkiye’nin ilk kadın fenercisi olarak tarihe geçen Fatma Doman ile bir araya geldi. Türk kadınların tarihin her dönemine bir not düştüğünü ifade eden Başkan Böcek, 1950’li yıllarda verdiği mücadeleyle günümüzde bir çok kadına örnek olan Fatma Doman’a plaket takdim etti. Fatma Doman ise konuşmasında Başkan Muhittin Böcek’te plaket almanın kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

Başkan Böcek, esnafla buluştu

1 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
2 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
3 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
4 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
5 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
6 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
7 / 7

Başkan Böcek, esnafla buluştu

Başkan Böcek, esnafla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.