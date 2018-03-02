Başkan Böcek, muhtarlarla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda biraraya geldi. Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran’ın da katıldığı toplantıda Başkan Muhittin Böcek, 2014 Yılı Yerel Seçimleri öncesi vermiş oldukları sözleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.
Pınarbaşı Mahallesinde 3 bin 500 kişilik Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi, EXPO Antalya 2016 Parkı, Çocuk Kreşi, Yaşlılar Kreşi, Kadınlar Sanat ve Eğitim Lokali gibi bir çok projeyi tamamlayıp hizmete açtıklarını dile getiren Muhittin Böcek, 30 Mart Yerel Seçimleri sonrası mahalle tüzel kişiliği kazanan köylerde de hizmet atağı başlattıklarını bildirdi.
Bin 300 kişilik düğün salonu
Sıcak asfalt, kaldırım ve park çalışması dışında kırsal mahallelilerin düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi etkinliklerini yapabilecekleri kapalı alanlar inşa edeceklerini dile getiren Muhittin Böcek, bununla ilgili projeleri bu yıl içinde hayata geçireceklerini söyledi. İnsana dokunur projelerle her mahalleye değer kattıklarını ifade eden Başkan Böcek, Siteler Mahallesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde 5 bin metrekareye yakın alan içerisine Düğün Salonu inşa edeceklerini bildirdi. Muhittin Böcek, Düğün Salonu’nun bin 300 kişilik olacağını bununla birlikte 2 ayrı nikah salonu, çok amaçlı salon ve ticaret merkezinin de yine bu proje içerisinde yer aldığını söyledi.
Sosyal belediyeciliğin öncüsüyüz
Sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirdiklerini ifade eden Muhittin Böcek, Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) ile ihtiyaç sahibi kimselere yardım eli uzattıklarını söyledi.
Mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyen Başkan Muhittin Böcek, birim müdürleriyle birlikte bu sorunlara çözüm aradı. Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran konuşmalarında Başkan Böcek’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Muhtarlar geleneksel hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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