Başkan Böcek’e Keklik ve Özen’den teşekkür

Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi.

Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ve Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Başkan Böcek, Kaymakam İbrahim Keklik ve Mustafa Özen’e barınakta yer alan ameliyathaneler, muayenehane odaları, kedi ve köpek ünitelerini gezdirdi.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan ameliyat, sahiplendirme gibi işlemlerle ilgili İbrahim Keklik ve Mustafa Özen’i bilgilendirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çakırlar Mahallesi’nde 13 bin 600 metrekare alana kurulu merkezin son derece modern bir tesis olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Sokak hayvanlarımızın her türlü tıbbı tedavisi yapılabilmektedir. Kedi ve köpek ünitelerimiz kış aylarında belli sıcaklıkta ısıtıcılarla ısıtılıyor, yaz aylarında ise vantilatörle serinletiliyor. Sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız barınakta sağlık taramasından geçirilen kedi ve köpekleri sahiplenebiliyor. Merkezimiz her gün farklı okullardan öğrencileri ağırlıyor. Böylelikle çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırıyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’de ve yurt dışında örnek gösterildiğini belirterek, “Birçok belediye projemizi örnek aldı. Yurt dışından her yıl veteriner hekimler merkezimize gelerek, uygulamalı ve teorik çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ve Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon çok beğendiklerini belirterek, Başkan Muhittin Böcek’e Antalya’ya böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür etti.