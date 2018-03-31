Başkan Bozbey Işıktepe sakinleriyle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Burada” karavanını Işıktepe Mahallesi’ne taşıyarak, vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

İlk Işıktepe Mahalle Muhtarı Halim Sarıyel ile görüşen Başkan Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu. Mahallelinin çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Muhtar Halim Sarıyel, Başkan Bozbey’e ve ekibine teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Işıktepe Mahallesi’nin Nilüfer’in en huzurlu ve sakin mahallelerinden biri olduğunu söyledi. Mahallede kentsel dönüşümden mağduriyet yaşanmadığına dikkat çeken Bozbey, “Kentsel dönüşüm iyi ki Işıktepe Mahallesi’nde gerçekleşmedi. Bu çalışmaların yanlış olduğunu bir çok defa söyledik, ama anlatamadık. Kentsel dönüşüm bu mahallede gerçekleşmiş olsaydı Nilüfer’in en sakin ve huzurlu mahallelerinden birini kaybetmiş olacaktık” diye konuştu.

Işıktepe Mahallesi’ndeki kadınlarla da bir araya gelen Bozbey, kadın derneklerinin önemine dikkat çekti. Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüferli kadınlar farklı. Onlarla birlikte birçok projeyi yürütüyoruz ve biz istiyoruz ki kadınlarımız yaşamın her alanında eşit bir şekilde olsun” dedi.

Gün boyunca Işıktepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Bozbey, kendisinden randevu talep edenlerle de Başkan Burada karavanında görüştü.