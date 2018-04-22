Başkan Bozkurt çocukların bayramını kutladı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi; “Hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen her türlü yokluğa rağmen büyük bir özveri ve azimle İstiklal Savaşını başlatıp zaferle neticelendiren aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bütün şehit ve gazilerimiz rahmet ve şükranla anıyorum. Egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yılında kutladığımız ve tüm çocuklara armağan edilen bu güzel günde tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.