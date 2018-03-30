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Başkan Bozkurt yanan binayı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Esnemez Mahallesinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen binada incelemelerde bulundu.Mahallede bir takım ziyaretlerde bulunan Başkan Bozkurt, uzun zamandır kullanılmayan ve yangın sonucunda kül olan binayı da inceledi.

Başkan Bozkurt yanan binayı inceledi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Esnemez Mahallesinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen binada incelemelerde bulundu.
Mahallede bir takım ziyaretlerde bulunan Başkan Bozkurt, uzun zamandır kullanılmayan ve yangın sonucunda kül olan binayı da inceledi. Başkan Bozkurt, gittiği yangın mahallinde bulunanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Bozkurt yanan binayı inceledi

Başkan Bozkurt yanan binayı inceledi

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