Başkan Bozkurt’un ’12 Mart İstiklal Marşının Kabulü’ mesajı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma gününün 97’nci yılının idrak edildiğini belirterek, merhum Şair Mehmet Akif’in ’’Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’’ sözünü hatırlattı. Başkan Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin dini, bayrağı ve toprakları uğruna başlattı Milli Mücadeleden hareketle kaleme alınan ve aziz milletimizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde izah eden İstiklal Marşımızın ne zorluklar altında kaleme alındığı ve o dönemde milletimizin içerisinde bulunduğu durumu hatırlatmamız, unutmamamız gerekir. Bu zorluklarla bizlere emanet edilen bu topraklar için var gücümüzle aziz Türk milleti olarak çalışma gayreti içerisinde olmalıyız. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Türk Meclisimizde kabulünün 97.vyılı münasebetiyle merhum şair, Mehmet Akif Ersoy’u ’Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır, bayrak uğrunda ölen varsa vatandır’ sözüyle toprağa düşüp şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”