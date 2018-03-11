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Başkan Bulutlar: “Erzurum demek, Türkiye demek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Erzurum’un kurtuluşu, milli mücadelenin sembolü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılmış ilk ve en önemli adımdır” dedi.Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum’un kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.Mesajında Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun tarihsel süreç içerisinde taşıdığı öneme vurgu yapan Başkan Bulutlar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu Erzurum’un kurtuluşundan ayrı tutmak kesinlikle mümkün değildir.

Başkan Bulutlar: “Erzurum demek, Türkiye demek”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Erzurum’un kurtuluşu, milli mücadelenin sembolü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılmış ilk ve en önemli adımdır” dedi.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum’un kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun tarihsel süreç içerisinde taşıdığı öneme vurgu yapan Başkan Bulutlar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu Erzurum’un kurtuluşundan ayrı tutmak kesinlikle mümkün değildir. Çünkü bilinmelidir ki; Erzurum’un kurtuluşu esasen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur” ifadesini kullandı.
İşgal yıllarında Erzurum insanının çok çetin imtihanlardan geçtiğini, on binlerce masum Erzurumlunun Ermeni Taşnak ve Hınçak çeteleri tarafından hunharca katledildiğini hatırlatan Bulutlar, “Tarih, Ermeni çeteler tarafından işlenen cinayetleri ve sergilenen vahşeti kesinlikle kaydetmiştir. Bugün Erzurum’daki her karış toprakta Müslüman Türk halkına yönelik olarak işlenen cinayetlerin ve mezalimin izleri vardır. Tarih bugün dile gelecek olsa; Ermeni çetelerin insanlık tarihine kara bir leke gibi düşecek cinayetlerini ve katliamlarını konuşur” diye konuştu.
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun milli mücadelenin sembolü olduğunu dile getiren Başkan Orhan Bulutlar, “Erzurum’un kurtuluşundan sadece aylar sonra toplanan Erzurum Kongresi’nde, vatanın bir bütün olduğu ve kesinlikle parçalanamayacağı hakikati tüm dünyaya ilan edilmiş ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk ve en önemli adım atılmıştır. Bu sebeple Erzurum’un kurtuluşu demek; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu demektir. Erzurum demek; Türkiye demektir, Anadolu demektir, millet demektir, canımızdan aziz bellediğimiz vatan demektir. Bu vesile ile mukaddes vatan toprağı uğrunda canını veren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Kurtuluşumuz kutlu olsun” dedi.

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