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Başkan Bulutlar: “Regaip Kandili, dostluk ve kardeşliğe vesile olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Bulutlar mesajında Regaip Kandili’nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını diledi.Mesajında böylesi önemli günlerde bize has toplumsal duyguların arttığına dikkat çeken Başkan Bulutlar mesajında şunları kaydetti:"Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Başkan Bulutlar: “Regaip Kandili, dostluk ve kardeşliğe vesile olsun”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Bulutlar mesajında Regaip Kandili’nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını diledi.
Mesajında böylesi önemli günlerde bize has toplumsal duyguların arttığına dikkat çeken Başkan Bulutlar mesajında şunları kaydetti:
"Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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