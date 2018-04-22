Başkan Bulutlar’ın 23 Nisan kutlama mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Orhan Bulutlar, Türk ve Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan çocuklar için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulundu.
Başkan Bulutlar, “23 Nisan, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ülkemizin teminatı sevgili çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak, onları geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Bugün başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların ve kavgaların gelecekte yaşanmaması için çocuklarımızın hep birlikte el ele olması büyük önem taşımaktadır. Yarınları teslim edeceğimiz çocuklarımıza ilgi, anlayış ve sevgi göstererek her zaman hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bunun için, çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, ülkeleri için bir teminattır. Bizde aydınlık geleceğimiz çocuklarımız için göreve geldiğimiz günden itibaren büyük hassasiyet göstererek Eğitim hususunda üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle geleceğin Türkiye’sini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum ”dedi.
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