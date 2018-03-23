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Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teknik ve yatırımcı birim Müdürleri ile birlikte Cuma namazı sonrası Esentepe Mahalle semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi.Esentepe Mahallesini gezen ve gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Büyükkılıç, Esentepe Mahallesi’nin yeni yapılanmaya başladığını planlı bir imarlaşma ve modern yapıları ile önemli bir semt olacağını söyledi.Taha carım Bulvarının bu semtte bir hareketlilik ve misyon kazandırdığını belirten Başkan Büyükkılıç, Esentepe şehrin batı bölümünde sanayi alanları ile şehir merkezi arasında adeta geçiş bölgesi olduğunu bu durumu avantaja dönüştürerek hak ettiği yeri alacağını kaydetti.Melikgazi İlçesinin çok merkezli bir şehir planlaması gerçekleştirdiğini ve Esentepe bölgesinin kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, ”Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teknik ve yatırımcı birim Müdürleri ile birlikte Cuma namazı sonrası Esentepe Mahalle semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi.
Esentepe Mahallesini gezen ve gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Büyükkılıç, Esentepe Mahallesi’nin yeni yapılanmaya başladığını planlı bir imarlaşma ve modern yapıları ile önemli bir semt olacağını söyledi.
Taha carım Bulvarının bu semtte bir hareketlilik ve misyon kazandırdığını belirten Başkan Büyükkılıç, Esentepe şehrin batı bölümünde sanayi alanları ile şehir merkezi arasında adeta geçiş bölgesi olduğunu bu durumu avantaja dönüştürerek hak ettiği yeri alacağını kaydetti.
Melikgazi İlçesinin çok merkezli bir şehir planlaması gerçekleştirdiğini ve Esentepe bölgesinin kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, ”Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu bulunmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

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Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti
2 / 6

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti
3 / 6

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti
4 / 6

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti
5 / 6

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti
6 / 6

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Esentepe Mahallesini ziyaret etti
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