Başkan Büyükkılıç: “Kayseri Anadolu’da fuarcılığın merkezi olmuştur”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 20-29 Nisan tarihleri arısında düzenlenecek olan Bahçe, Botanik ve Yöresel Ürünler Fuarı’nın; Anadolu’nun merkezinde ve İpek Yolu üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri şehrinde açılmasının bir tesadüf olmadığını söyledi.
Son yıllarda birçok iş ve mesleki kuruluşların tarımdan, turizm’e, sağlıktan mobilya’ya kadar her sektörün Kayseri de fuar açtığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Kayseri Anadolu’da fuar ve fuarcılığın merkezi olmuştur. Bu durama gelmesi tesadüf değil özellikle son 15 yıldır Kayseri Belediyelerinin yatırım ve hizmetlerinin bir sonucu ve yansımasıdır. Kayseri bir ticaret, sağlık, tarım, spor, kış sporları, eğlence, toptan gıda, mobilya, tarih şehridir çünkü bu üstünlük yüzyılların birikiminin bir özelliğidir. Ancak son yıllarda birçok ürün hakkında fuar açılmaktadır. Bu fuarların açılması Kayseri şehrinin bir ürün ve müşteri potansiyelinin olduğunu gösterir. Bu gösterge de belediyelerin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerin sonucudur. Çünkü Belediye yatırımları ile ticaret ve esnafa yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların birikiminin sonucu artık Kayseri bir bölge şehridir.“ dedi.
20-29 Nisan Tarihleri arasında Kayseri’de açılacak fuar ile Kayseri’nin tarım ve bahçe ile botanik zenginliğin merkezi olduğunun tescillendiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu fuara yabancı ve yerli şirketlerin iştirak edeceğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yapılacak fuar ve organizasyonlara belediye olarak her türlü yardım ve hizmetin verildiğini ve verilmeye de devam edeceğini sözlerine ekledi.
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