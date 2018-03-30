Başkan Büyükkılıç: “Sizin acınız, bizim acımızdır”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı ile Batman’da teröristlerce şehit edilen Uzm. Çvş. Bülent Doğan için okutulan mevlit törenine katıldı.

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı’ın Beşparmak Mahallesi’nde, daha sonra Batman’da teröristlerce şehit edilen Uzm. Çvş. Bülent Doğan’ın Kılıçaslan Mahallesi’ndeki evlerine ziyarette bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler ailelerine başsağlığı ve taziyelerini ilettiler.

Şehit ailelerine yapmış olduğu mevlitlerine katılan Başkan Büyükkılıç, “Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evlatlarınız, bu Vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler daha sonra şehitlerin aileleri ile bir süre sohbet ederek, gerek şahsı gerek ile Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.