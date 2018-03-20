Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerin de incelemelerde bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, bu tesisin bir eğitim ve kurs yuvası olduğu gibi bölgenin sosyal yaşamına da renk ve hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Öğrenciler ile sohbet etti, derslerine konuk oldu

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerin de devam etmekte olan YGS kurs öğrenceleri ile sohbet eden ve derslerine konuk olan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, öğrencilere tecrübeleri ve eğitim hayatından örnekler vererek başarının sırrının günlük ve düzenli çalışmaktan geçtiğini kaydetti.

Çok amaçlı ve büyük ölçekli bir tesis...

Tınaztepe tesisinin çok amaçlı ve büyük ölçekli bir bölge tesisi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem veriyoruz. Çünkü geleceğe önem veriyoruz. Bir gün bu yönetim ve hizmet kadrolarına bu gençler gelecek ve onlar idare edeceklerdir. Onların bilgili, tecrübeli ve bilinçli olmaları son derece önemledir. Üniversiteye hazırlık kurslarımız ile her yıl yüzlerce öğrencimizin üniversiteli olmalarına vesile oluyoruz. Bugün hem tesisimizi gezerek incelemelerde bulunduk, daha da önemlisi öğrencilerimiz ile sohbet ettik. Onlara moral verdik” dedi.

Bölge gelişiyor ve değişiyor

Kurs öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ve hepsinde büyük bir istek ve şevk bulunduğunu bu açıdan eğitime yapılan yatırımlara önem verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe tesisinin bir eğitim yuvası olması yanında aynı zamanda bir eğlence, dinlenme ve spor yapma merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

YGS kurs öğretmen ve öğrencileri ise Melikgazi Belediyesi’nin üniversiteye hazırlık kursları ile adaylara sağladığı destek ve imkânlardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.