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Başkan Cabbar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.Başkan Cabbar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Çanakkale Savaşı tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan biridir.

Başkan Cabbar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.
Başkan Cabbar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Çanakkale Savaşı tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan biridir. Tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Kısacası; vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen bir milletin destanı ve kahramanlık öyküsüdür. ‘Çanakkale Geçilmez diyen o ruhun torunları bugün El Bab’da, Afrin’de, doğuda, güneydoğuda, 15 Temmuz’da ve mazlumun feryat ettiği her yerde kendini göstermektedir. Bu ruhu ve inancı bizlere aktaran şehitlerimize minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 103’ncü yıl dönümünde, başta Çanakkale Şehitlerimiz üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

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