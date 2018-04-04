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Başkan Cabbar’ın Hasta Ve Yaşlı Ziyaretleri Devam Ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Fatih, Bahçebaşı ve Fenese Mahallelerindeki hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.Öncelikle hastalarla muhabbet ederek ederek moral motivasyon veren Başkan Cabbar daha sonra hasta yakınlarıyla da hasbihal ederek hastaların durumları hakkında bilgiler aldı.Fırsat buldukça ziyaretlerin devam edeceğini belirten Başkan Cabbar, “Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin.

Başkan Cabbar’ın Hasta Ve Yaşlı Ziyaretleri Devam Ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Fatih, Bahçebaşı ve Fenese Mahallelerindeki hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Öncelikle hastalarla muhabbet ederek ederek moral motivasyon veren Başkan Cabbar daha sonra hasta yakınlarıyla da hasbihal ederek hastaların durumları hakkında bilgiler aldı.
Fırsat buldukça ziyaretlerin devam edeceğini belirten Başkan Cabbar, “Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin. Hastalarımıza bakan kardeşlerimize de kolaylık ve sabırlar diliyorum. Bizler Develi Belediyesi olarak hastalarımızdan ve yaşlılarımızdan gelen her talebi emir telakki ediyor, isteklerini seri bir şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Hastalarımızı ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını almak bizlerin en önemli motivasyon kaynağıdır” dedi.
Başkan Cabbar ayrıca ziyaret ettiği mahallelerde mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinleyerek gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimatlarını iletti.

Başkan Cabbar’ın Hasta Ve Yaşlı Ziyaretleri Devam Ediyor

Başkan Cabbar’ın Hasta Ve Yaşlı Ziyaretleri Devam Ediyor

Başkan Cabbar’ın Hasta Ve Yaşlı Ziyaretleri Devam Ediyor

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