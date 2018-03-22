HABER

Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Battalgazi İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha ile birlikte Eski Malatya’da esnafları ziyaret ederek, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.Battalgazi ilçesinde Alacakapı Mahallesi başta olmak üzere MASKİ tarafından birçok mahallede alt yapı yenileme çalışmalarının tamamladığını belirten Başkan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak İçme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmalarımızın tamamlandığı mahallelerimizde üst yapı çalışmalarına başlayacağız.

Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Battalgazi İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha ile birlikte Eski Malatya’da esnafları ziyaret ederek, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.
Battalgazi ilçesinde Alacakapı Mahallesi başta olmak üzere MASKİ tarafından birçok mahallede alt yapı yenileme çalışmalarının tamamladığını belirten Başkan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak İçme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmalarımızın tamamlandığı mahallelerimizde üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Eski belediye meydanında yapacağımız çalışmalar ile bu alan çok güzel bir görünüme kavuşacak. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallerimizin bir kısmında asfaltlama çalışması yaparken, bazı mahallelerimizi de kilit taşı ile yenileyeceğiz. Mahalle muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunları bizlere iletiyorlar, bizler de sorunları gidermek için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mahallerinde yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar, da mahallelerindeki sıkıntılardan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kurtulduklarını söyledi.

Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını gören şok yaşadı!

Arabasını gören şok yaşadı!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.