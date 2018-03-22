Başkan Çakır, Eski Malatya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Battalgazi İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha ile birlikte Eski Malatya’da esnafları ziyaret ederek, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Battalgazi ilçesinde Alacakapı Mahallesi başta olmak üzere MASKİ tarafından birçok mahallede alt yapı yenileme çalışmalarının tamamladığını belirten Başkan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak İçme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmalarımızın tamamlandığı mahallelerimizde üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Eski belediye meydanında yapacağımız çalışmalar ile bu alan çok güzel bir görünüme kavuşacak. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallerimizin bir kısmında asfaltlama çalışması yaparken, bazı mahallelerimizi de kilit taşı ile yenileyeceğiz. Mahalle muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunları bizlere iletiyorlar, bizler de sorunları gidermek için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahallerinde yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar, da mahallelerindeki sıkıntılardan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kurtulduklarını söyledi.