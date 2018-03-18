Başkan Çakmak 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi aynı zamanda 19 Mayıs 1919’ da Samsun’dan tüm vatana bir güneş gibi doğan Ulusal Kurtuluş Savaşının unutulmaz habercisi olduğunu vurgulayan Başkan Çakmak, “ Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı bağımsızlık, özgürlük, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü onurlu mücadelenin eseridir. Vatanımızın çok zor durumda olduğu bu günlerde laik cumhuriyetimiz ile kazanımlarını, ulusal birlik ve toprak bütünlüğümüzü aynı anlayışla savunup daha da çok mücadele etmeliyiz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı ile gün ve gün yayılacak bağımsızlık ve özgürlüğün müjdeleyicisi olduğunu belirten Başkan Çakmak, “Çanakkale geçilmez dedirten kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizden hem bu günümüz hem de geleceğimiz için alınması gereken ders bağımsızlıktır, birliktir, özgürlüktür. Etnik köken ile inanç farklılığı gözetmeden ülkemizin dört bir yanından Çanakkale ’ye gelen ve vatanı savunmak için canını veren kanını döken Mehmetçiklerimiz 103. yıl önce İşgalciler e karşı omuz omuza mücadele ettiler. Bilindiği üzere bugün de Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sınırlarımızın ötesinde terör örgütlerine yönelik olarak sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında görev alan tüm güvenlik güçlerimize ve Mehmetçiklerimize üstün başarı diliyor ve operasyon da şehit düşen kahraman askerlerimize bir kez daha Allah ’tan rahmet yaralı gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diler ve Çanakkale Zaferinin 103.yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve Çanakkale geçilmez dedirten vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden kahraman atalarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.