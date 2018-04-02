Başkan Çalışkan: “Altyapıya büyük önem veriyoruz”

Karaman’ın üstyapı alanında kusursuz olması için dört koldan çalışan Karaman Belediyesi, şehrin altyapısına da büyük önem veriyor.

Karaman Belediyesi şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına belirli program dahilinde devam ediyor. Belediye ekipleri Karaman halkına daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için mesai saati gözetmeksizin hem altyapı çalışmalarını hem de üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarında; Sümer Mahallesinde yağmur suyu ana hattı ve bağlantı ızgaralarını tamamlama çalışmaları, Kılbasan yolu üzerinde de şehirde biriken yağmur sularının güvenli şekilde uzaklaşmasını sağlayacak olan yağmursuyu ana kolektör hattının deliçay kurutma kanalına bağlantısı gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizerek: “Yerin üstü kadar altı da bizim için çok önemli. Alt yapının, üst yapı oluşumundaki etkisi konusunda bilinçli bir yaklaşımla hareket ederek, sağlam bir altyapı için pek çok proje gerçekleştirdik. Görevi devraldığımızdan beri tek amacımız, halkımıza hizmetin en iyisini sunmak. Yaptığımız tüm asfalt ve kaldırım çalışmalarından önce o bölgenin ihtiyacı olan altyapı projelerini ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehirde su birikintisi olabilecek bölgelerde yağmur sularının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için yeni kolektör hatlarını devreye soktuk. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek” dedi.