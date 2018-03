Tarsus Belediye Başkan Can, ayrım yapmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Ayırmıyoruz, birleştiriyoruz" dedi.

Pazarcı esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Başkan Can, esnafın sorun ve isteklerini dinleyip karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Yapacakları çalışmalar için her kesimle fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Can, "Şimdiye kadar pazarcı arkadaşlardan pek fazla şikayet gelmedi. Bu sebepten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz yerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 10.000 dönüm arazi içersindeyiz. Talimatı verdim parkelerimizi döşemeye başlayacağız. Yazın tozdan kışın çamurdan kurtulacağız. Pazar yerleriyle ilgili ihalemizi gerçekleştirdik. Bu yılın sonunda Anıt Mahallesi ve Yarbay Şemsettin Mahallesinde kapalı pazar yerlerine kavuşacağız. Cumhuriyet ve Tekke mahalleri de ihale aşamasında, ihale tarihi alınacak. Bu yılın sonunda da orası bitecek. 4’ncü pazar yeriyle ilgili proje aşamasındayız. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki yeri trampa usulüyle Tarsus Belediyesi adına satın aldık. Bu yılın sonunda inşaatı bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 5’nci olarak Girne Mahallesi tarafına vatandaşlarımızdan talep geldi fakat pazarcı arkadaşlarımız oralarda işimiz iyi olmaz dediler. Orayı iptal ettik bilginiz olsun. Altaylar Mahallesinde pazarı genişleteceğiz. Şehitler Tepesi Mahallesinden de talep geliyor. Sizlerde düşünürseniz oralarda nöbet usulü küçük çaplı pazarlar kurabiliriz. Fevzi Çakmak Karakolu karşısında 14 dönümlük yerimiz var. Yüksek gerilim hattı geçiyor. Eğer bu gerçekleşirse oraya da kapalı bir pazar yeri yapacağım” dedi.

Ayrım yapmadan çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Can, "Bütün mahallelerin neye ihtiyacı varsa onları ilgili herkesle istişare ederek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Talep edenin kimliği önemli değil, Tarsus’ta yaşayıp vatandaşımız olması yeterlidir. Ayırmıyoruz, birleştiriyoruz” dedi.

Toplantı Belediye Başkanı Şevket Can’ın pazarcı esnaflarının sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.