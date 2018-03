Başkan Can: “Birlikte yönettik, birlikte başardık”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 4 yılda kenti birlikte yönettiklerini söyledi.

Başkan Can, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, hizmetlerinin 4’ncü yıldönümünde yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Her yıl 30 Mart’ta Tarsuslulara hesap verdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, 4 yılda kenti birlikte yönettiklerini söyledi. Can, “Bugün, bizler açısından hesap verme günüdür. Bugün, sizlerin güveni ve desteği sayesinde yaptıklarımızı anlatma, bu mutluluğu birlikte paylaşma günüdür. Sivil toplum örgütleri, oda ve derneklerle sürekli iletişim halinde olduk. Tarsus’ta bulunan tüm meslek odalarının bir araya toplanması amacıyla eski maliye binasını devraldık ve gerekli tadilatını yaparak meslek odalarımıza tahsis edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte yöneteceğiz dedik ve başardık. 45 tanesi merkez olmak üzere toplam 179 mahallemize hizmet götürmek amacı ile gece gündüz demeden çalıştık, doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük çaba harcadık, sizlerle birlikte ağladık, birlikte güldük. Seçim çalışmalarımızda da söylediğimiz gibi büyük bir aile olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. İnsanlarımızın doğum, evlenme ve ölümüne kadar her aşamasında yanında olmaya çaba gösterdik. Onların sevinçli anlarında yanında olup sevinçlerine sevinç kattık, zor günlerinde de yanında yer alıp üzüntülerini paylaşarak üzüntülerini azalttık. Köklü bir belediyeci olarak, başkanlık dönemimden önceki tecrübelerden de yararlanarak şeffaf, hesap verilebilir bir anlayışla, hiç kimseyi kırıp dökmeden uyum içerisinde güler yüzle hizmet etmeyi görev saydık. Yönetimimiz süresince akılcı, yenilikçi, dili, dini ırkı ne olursa olsun, şehrimizde yer alan tüm insanları kucaklayıp eşit bir anlayışla hizmet vermeye gayret ettik. Sorumluluk sahamızdaki her yeri karış karış gezdik, vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerine anında çözüm üretebilmek için var gücümüzle çalıştık, en ücra yerdeki vatandaşımızla bile iletişim halinde olduk, tüm kapılarımızı ve gönlümüzü açık tuttuk. Hizmet kalitemizin artırılması ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmek adına gerekli tüm çabayı harcadık ve bunun sonucunda Türkiye de mükemmellik ödülü, Avrupa’da Mükemmellikte başarı ödülü alan ilk ve tek belediye olduk” dedi.