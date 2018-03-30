Başkan Can: “Birlikte yönettik, birlikte başardık”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 4 yılda kenti birlikte yönettiklerini söyledi.
Başkan Can, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, hizmetlerinin 4’ncü yıldönümünde yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Her yıl 30 Mart’ta Tarsuslulara hesap verdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, 4 yılda kenti birlikte yönettiklerini söyledi. Can, “Bugün, bizler açısından hesap verme günüdür. Bugün, sizlerin güveni ve desteği sayesinde yaptıklarımızı anlatma, bu mutluluğu birlikte paylaşma günüdür. Sivil toplum örgütleri, oda ve derneklerle sürekli iletişim halinde olduk. Tarsus’ta bulunan tüm meslek odalarının bir araya toplanması amacıyla eski maliye binasını devraldık ve gerekli tadilatını yaparak meslek odalarımıza tahsis edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte yöneteceğiz dedik ve başardık. 45 tanesi merkez olmak üzere toplam 179 mahallemize hizmet götürmek amacı ile gece gündüz demeden çalıştık, doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük çaba harcadık, sizlerle birlikte ağladık, birlikte güldük. Seçim çalışmalarımızda da söylediğimiz gibi büyük bir aile olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. İnsanlarımızın doğum, evlenme ve ölümüne kadar her aşamasında yanında olmaya çaba gösterdik. Onların sevinçli anlarında yanında olup sevinçlerine sevinç kattık, zor günlerinde de yanında yer alıp üzüntülerini paylaşarak üzüntülerini azalttık. Köklü bir belediyeci olarak, başkanlık dönemimden önceki tecrübelerden de yararlanarak şeffaf, hesap verilebilir bir anlayışla, hiç kimseyi kırıp dökmeden uyum içerisinde güler yüzle hizmet etmeyi görev saydık. Yönetimimiz süresince akılcı, yenilikçi, dili, dini ırkı ne olursa olsun, şehrimizde yer alan tüm insanları kucaklayıp eşit bir anlayışla hizmet vermeye gayret ettik. Sorumluluk sahamızdaki her yeri karış karış gezdik, vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerine anında çözüm üretebilmek için var gücümüzle çalıştık, en ücra yerdeki vatandaşımızla bile iletişim halinde olduk, tüm kapılarımızı ve gönlümüzü açık tuttuk. Hizmet kalitemizin artırılması ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmek adına gerekli tüm çabayı harcadık ve bunun sonucunda Türkiye de mükemmellik ödülü, Avrupa’da Mükemmellikte başarı ödülü alan ilk ve tek belediye olduk” dedi.
Her zaman şeffaf olduk
Başkan Can, her zaman şeffaf bir yönetim sergilediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:
“Dayanışma ve huzuru sağlayan Belediyecilik anlayışı ile çalıştık. Tüm faaliyetlerimiz, gelir ve giderlerimiz konusunda her zaman şeffaf davranıyor, hiçbir şekilde gerek ilgili mercilere, gerekse vatandaşlarımıza hesap vermekten kaçınmıyoruz. Gerek şahsım, gerekse tüm çalışma arkadaşlarım, şehrimiz ve yeni bağlanan mahallelerimizle birlikte yaklaşık 350 bin vatandaşımızın haklarını korumak, onların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmelerine imkan sağlamak gibi ulvi bir görevin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu hiçbir zaman unutmuyoruz. 94 yılından bugüne kadar, özellikle 20 yıl içerisinde sayın başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri anlatmakla bitiremeyiz. Sizleri biraz geriye götürüp, hafızalarınızı tazelemek istiyorum. 1994 yılında ilk göreve geldiğinde altyapısı olmayan, parkı olmayan bir şehirdi. Bir parkı vardı ona da kimse giremiyordu. Baraja gidilemiyordu. Sinekten geçilmiyordu. Arıtması, otogarı olmayan bir şehirdi. Ve bunun yanında ciddi bir borcu olan bir şehirdi Tarsus. Sayın başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte bu borçlar ödenmeye, bu olmayan hizmetler olmaya başladı. Bunun yanında başkanımızın sayısız kamulaştırmaları oldu. Akdeniz’de ilk arıtmanın yapılması, otogarımızın yapılması, mezbaha nenin yapılması, köprülerin ve altyapıların yapılması. Gerçekten bunlar ciddi maliyet gerektiren hizmetlerdi ve başkanımız bu 20 yıllık süre boyunca bu önemli değişimleri sergiledi.”
"Tarsus’ta gözüm arkada değil"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, Tarsus’un emin ellerde olduğunu söyledi. Kocamaz, “Tarsus son 24 yıl içerisinde kabuğu kırdı. Tarihin derinliklerindeki o cazibe merkezi haline tekrar döndü ve ülkemizde ve dünyada adından söz edilen bir kent haline yeniden geldi. İlk günden itibaren bizlere destek veren, hizmetlerin hayata geçirilmesinde dualarını ve desteklerini esirgemeyen tüm Tarsuslu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Belediyecilik bir gönül, vizyon ve ömrünü hizmete adamak işidir. Ben çok mutluyum, çünkü Tarsus’ta gözüm arkada değil. Tarsus bir yerlere geldi. 4 dönem Tarsus’u bir yerlere getirebilmek için, Tarsuslu insanların rahat edebilmeleri için mücadele ettik. Anamızın ak sütü gibi helal olsun. 2014’te Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize teklif edildi. 4 dönemden sonra biz artık yeter birazda başkaları yapsın dedik. Nokta koymamız gerekir demiştik. 2014 yılından Şevket Başkanımız bizden görevi devraldı. Ve gözümüz arkada kalmadı. İnşallah bundan sonrada bu beş dönemlik, milliyetçi ülkücü kadroların yönettiği Tarsus Belediyesi aynı şekilde yönetilmeye devam eder. Çünkü biz olaylara hiçbir zaman partizanlık açısından bakmadık. Biz Tarsus’ta bütün hizmetleri verirken bu kentte ayrımsız herkese eşit mesafede durarak bir ve beraber kardeşliği sevgiyi ön planda tutarak hareket ettik. Bugün geldiğimiz noktada Şevket Can başkanımızda aynı şekilde hizmet etmeye devam ediyor ve etmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.
Mersin Milletvekili Oktay Öztürk’de, “Milliyetçi kadroların bu ülkenin geleceğinde kaderinde ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde herkes gördü. Bizim gücümüz birlik ve beraberliğimizdedir” dedi.
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