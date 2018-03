Başkan Can, Kaftancıoğlu'nun iddialarına cevap verdi

Belediyenin 2015 yılı gelir ve gider kesin hesabının Mayıs 2016 tarihli meclis toplantısında görüldüğünü aktaran Can, "2015 yılı bütçe kesin hesabı gündemin 5'inci maddesi okunmuş sayılarak, CHP'li meclis üyelerinin de kabul yönündeki oyları ile oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ancak normal gündemin maddelerinin görüşülmesinden sonra ek gündemin 3'üncü maddesi görüşülmeden önce CHP Grup Başkanvekili Ali Kılıç söz almış, gündemin karara bağlanan 5'inci maddesine ilişkin itirazda bulunmuş ve oy birliğiyle değil oy çokluğu ile bütçe kesin hesabının kabulünü talep etmiştir." dedi.

Ümraniye Belediyesi'nin, 14 yıldır hiçbir kuruma tek kuruş burcu olmadan ilçenin çehresini değiştirdiğini ifade eden Can, "Bizim bir kusurumuz varsa demokratik davranmamızdır. Belediye meclislerimizde alınan kararlar her zaman tüm partilerin temsilcilerinin de duyurup görerek oyladıkları ya da oylamadıkları kararlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Can, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB'nin CHP'li meclis üyelerinin iddialarına ilişkin Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "2015'te Ümraniye Belediyesinin yıllık bütçesi kanuna aykırı bir şekilde İBB meclis grubundan geçirilmeye çalışılmış ve oldu bitti ile meclis grubundan geçirilmiştir." sözlerini yalanladı.

Kılıç'ın talebinin usule aykırı olduğunu savunan Can, şöyle devam etti:

"Buna rağmen kararın oy çokluğu ile meclisten geçtiği tespiti yapıldı. Oylama ile ilgili daha sonra CHP tarafından Ümraniye Kaymakamlığına verilen dilekçeyle itiraz ve şikayette bulunulmuş olup, Kaymakamlıkça itiraz talepleri uygun görülmemiştir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her konuda bir kanunu vardır. Bu kanunlar birebir işlemektedir. Belediyeler de seçimlerde halkın denetiminde olduğu gibi en önemlisi kanun denetimine tabidir. Kanun denetimini ilgili kurumların denetçileri ve müfettişleri yapmaktadır. Her senenin bütçesi mutlaka Sayıştay denetçileri tarafından incelenir. Rutin olarak gelen mülkiye müfettişleri vardır. Mülkiye müfettişleri yaptığımız her işi sorgular ve raporlarını yazar."

Ümraniye Belediyesi'nin 14 yıldır yapılan denetimlerle bir kez bile suçlanmadığını aktaran Can, "Bugüne kadar Sayıştay denetçilerinin ve Mülkiye müfettişlerinin rutin denetimlerinde, ayrıca şikayetler üzerine gelen müfettişlerin yaptığı incelemelerde Ümraniye Belediyesi bir tek kez dahi suçlanmamıştır." dedi.