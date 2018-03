Başkan Can Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Abdurrahman Gülmen, Başkan Can’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gülmen, "Biliyorsunuz sanayi sitemizdeki kooperatif binamızın yıllardır tapusu yoktu. Hiç karşılıksız bize bu tapuyu devrettiği için ve Donuktaş tarafındaki yolu kullanıma açtığı için sevgili Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş ise Başkan Can’ın devamlı esnaflarla diyalog içinde çalıştığını söyledi. Kiltaş, "Can başkanımız bizler için esnafın canıdır. Başkanımız Tarsus’ta herkesi evlendireceğim dediği gibi başkanımız olduğu sürece dükkanı olmayan esnaflarımızın da dükkan sahibi olacağına inanıyorum. Esnaflarımıza desteklerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum sağ olsun" ifadesini kullandı.

Bir işin çıraklığının yapılmadan ustalığının yapılmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, bu işin çıraklığından geldiğini söyledi.

Başkan Can, "2014 seçimlerinden sonra Tarsus Belediyesi, büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. 2014 öncesi ve sonrası sorumluluk alanları arttı ve gelirimiz düştü. Bazı hizmetleri Tarsus Belediyesi, bazı hizmetleri Mersin Büyükşehir yapmakta. Burhanettin Kocamaz Başkanımızı hepimiz tanıyoruz. Yolu, bahtı açık olsun. Bugüne kadar 31 açılış gerçekleştirdik. Tarsus’taki her köyde, her mahallede Tarsus Belediyesinin bir hizmeti ya bitmiştir ya başlamak üzeredir. Bugüne kadar 55 köyümüzün köy içi parke çalışmaları tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Şehrimizdeki 45 merkez mahallelerde ise Tarsus Belediyesinin hizmetleri devam ediyor. Cami açılışları, taziye evi açılışları, çay bahçesi, pazaryeri, halı saha, Berdan projesi, 15 bin kişilik gösteri merkezi, otel projesi gibi projelerimiz devam ediyor. TOKİ’den daha ucuza, daha konforlu konut projesi ile ilgili mimarımız çalışmalara başladı. İnşallah bu yılın içinde toplu konuta başlamış olacağız. Toplu konutla ilgili 2’nci projemiz de eski Karamyağ fabrikası mevcut İŞGEM olarak kullanılan yer. Burası bizlere ait. 53 dönüm. İnşallah ilerleyen yıllarda orayı da toplu konut yapmayı planlıyoruz. 13 mahallemizde kentsel dönüşüm işaretlendi. İlerleyen yıllarda kentsel dönüşümün farkını vatandaşlarımız hissetmiş olacaklar" dedi.