Başkan Can Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Abdurrahman Gülmen, Başkan Can’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gülmen, "Biliyorsunuz sanayi sitemizdeki kooperatif binamızın yıllardır tapusu yoktu. Hiç karşılıksız bize bu tapuyu devrettiği için ve Donuktaş tarafındaki yolu kullanıma açtığı için sevgili Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş ise Başkan Can’ın devamlı esnaflarla diyalog içinde çalıştığını söyledi. Kiltaş, "Can başkanımız bizler için esnafın canıdır. Başkanımız Tarsus’ta herkesi evlendireceğim dediği gibi başkanımız olduğu sürece dükkanı olmayan esnaflarımızın da dükkan sahibi olacağına inanıyorum. Esnaflarımıza desteklerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum sağ olsun" ifadesini kullandı. Bir işin çıraklığının yapılmadan ustalığının yapılmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, bu işin çıraklığından geldiğini söyledi. Başkan Can, "2014 seçimlerinden sonra Tarsus Belediyesi, büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. 2014 öncesi ve sonrası sorumluluk alanları arttı ve gelirimiz düştü. Bazı hizmetleri Tarsus Belediyesi, bazı hizmetleri Mersin Büyükşehir yapmakta. Burhanettin Kocamaz Başkanımızı hepimiz tanıyoruz. Yolu, bahtı açık olsun. Bugüne kadar 31 açılış gerçekleştirdik. Tarsus’taki her köyde, her mahallede Tarsus Belediyesinin bir hizmeti ya bitmiştir ya başlamak üzeredir. Bugüne kadar 55 köyümüzün köy içi parke çalışmaları tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Şehrimizdeki 45 merkez mahallelerde ise Tarsus Belediyesinin hizmetleri devam ediyor. Cami açılışları, taziye evi açılışları, çay bahçesi, pazaryeri, halı saha, Berdan projesi, 15 bin kişilik gösteri merkezi, otel projesi gibi projelerimiz devam ediyor. TOKİ’den daha ucuza, daha konforlu konut projesi ile ilgili mimarımız çalışmalara başladı. İnşallah bu yılın içinde toplu konuta başlamış olacağız. Toplu konutla ilgili 2’nci projemiz de eski Karamyağ fabrikası mevcut İŞGEM olarak kullanılan yer. Burası bizlere ait. 53 dönüm. İnşallah ilerleyen yıllarda orayı da toplu konut yapmayı planlıyoruz. 13 mahallemizde kentsel dönüşüm işaretlendi. İlerleyen yıllarda kentsel dönüşümün farkını vatandaşlarımız hissetmiş olacaklar" dedi.

"Bizim yüreğimiz, gönlümüz her zaman sizlerle beraber"

Sanayi esnafının sorununu çok iyi bildiğini kaydeden Başkan Can, "Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesindeki arsayı belediyemiz bir lira kazanmadan aldığı fiyata esnaflara sattı. 152 arsayı esnaflarımıza kar etmeden sattık. Esnaflarımız burada daha kazmayı vurmadan, bir verip üç kazandılar. Kazmayı vurduktan sonra beş kazanacaklar. Allah daha çok kazanmayı nasip etsin. Bütün esnaflarımız şu anda inşaata başladı. İnşallah esnaflarımız oraya yerleşmeye başlayacak. Araç muayene istasyonu için çok mücadele ettik. Burası Huzurkentte. Bize 11 kilometre gidiş 11 kilometre geliş. Yaklaşık 3 milyon bütün esnafımızdan çıkan bir para var. Yakıt parası yani. Ayrıca zaman. Bir de oraya gittiğimiz zaman da buradaki esnafımıza fayda sağlamıyoruz. Bu düşüncelerle mücadele ettim. Burada da sanayi de etrafının duvarla çevrilme işi var. Sizler de katkı sunarsanız yarısı sizden yarısı bizden şimdiden hayırlı olsun. Bundan sonrası size ait. 300-350 bin TL arası bu işin tamamlanacağını ön görüyoruz. Yarısını biz karşılayalım yarısını da siz karşılayın. Bu işi bitirelim. Giriş çıkış düzenli olsun. Görevliler, kamera sistemi ile huzurlu bir ortam da işlerinizi yapın. Başkanımızın toplantı salonuyla ilgili ‘bize destek verir misiniz’ dedi. Bizim yüreğimiz, gönlümüz her zaman sizlerle beraber. Orası 4 kata imarlı bir yer. 4 katlı temeli atılıp ilk katı toplantı salonu yapılabilir. Buraya kadar olan kısmı yarısı bizden yarısı sizden olsun yine. Bizim hizmetle ilgili bir endişemiz yok. Nasıl sizler ustaysanız ki, bu işin çıraklığından geliyorsunuz. Emek vermişsiniz. Usta olmak kolay değil. Zaman ve alın teri gerekli. Bizde sizler gibi bu işin belediyeciliğin çıraklığından geliyorum. Ayrım yapmadan ayırmadan. Dini dili ırkı memleketi partisi ne olursa olsun Allah rızası için çalışıyoruz. Hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki huzur ve kardeşliği korumakta en büyük görevimiz. Afrin’deki askerlerimizin polislerimizin mücadelelerinde Allah yardımcıları olsun ve onları muzaffer eylesin. Dualarımızda kalbimizde onlarla" dedi.

Toplantı sonunda Başkan Can, esnafın sorularına cevap verdi. Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Abdurrahman Gülmen’in, Başkan Can’a teşekkür plaketi, tablo ve çiçek vermesiyle toplantı sona erdi.